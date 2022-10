She-Hulk: Attorney at Law non smette di esser al centro dell’attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe, anche se l’elemento scatenante di questa curiosità non è Jennifer Walters, bensì un certo Diavolo Custode comparso nella seconda parte della serie. La presenza di Daredevil, infatti, sembra essere uno degli elementi più apprezzati della serie, come facilmente prevedibile considerata l’alta aspettativa degli appassionati del Cornetto che attendevano con ansia di vedere Matt Murdock indossare i panni del suo alter ego supereroico. Parte di questa curiosità era rivolta allo stile di combattimento, che era inevitabilmente associato alla spettacolare Hallway Fight del Daredevil marchiato Netflix.

La hallway fight di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law ha un senso per la definizione del personaggio nell’MCU

Per gran parte del pubblico, la fisicità dei combattimenti di Daredevil era associata alla sequenza nota come Hallway Fight, presente nella serie realizzata per Netflix e ispirata alla celebre sequenza vista in Oldboy. Lontana dalla grammatica del mondo del Marvel Cinematic Universe, la serie Netflix poteva concedersi dei combattimenti più cruenti e violenti, in cui lo stile di lotta di Daredevil poteva concedersi una violenza più marcata, che alla spettacolarità delle movenze tipiche del personaggio poteva unire una crudeltà maggiore nel mettere fuori gioco l’avversario. Una possibilità che era stata usata in diverse occasioni, ma che ha trovato una perfetta resa proprio in questa sequenza di lotta, che è stata utilizzata sia nella seconda che nella terza stagione di Daredevil.

In Abiti e Costumi, episodio di She-Hulk dove finalmente vediamo Matt Murdock indossare il costume di Daredevil, è stata inserita una scena di lotta in un corridoio che riprende l’essenza delle Hallway Fight viste su Netflix. Questa scelta stilistica sembra consentire di avere sia una lettura legata alla natura del personaggio, consentendo di far emergere un’aggressività evidente che rispecchia uno dei tratti fondamentali del personaggio, che di concedersi un riferimento metanarrativo capace di ridimensionare in una certa misura Daredevil, considerato come l’entrata in scena di She-Hulk nel momento in cui i nemici sembrano essere troppi priva il Cornetto di quella ostinata perseveranza che nella serie Netflix era accompagnata a una stanca crudeltà negli ultimi istante dei combattimenti.

Questo momento particolare in She-Hulk: Attorney at Law ha comunque entusiasmato Charlie Cox, interprete del Diavolo Custode, che, durante un’intervista con Marvel, non ha mancato di lodare come Jessica Gao ha costruito questo particolare momento della serie:

È davvero forte, quando ho letto la sceneggiatura la ho trovata intelligente. Davvero intelligente, ed è buona perché almeno abbiamo una parte di quello stile. Quando comincia, la sensazione che si ha che finalmente abbiamo una scena stile hallway fight. Ma a un certo punto c’è un momento da pazzi in cui She-Hulk entra nella stanza. È una mossa intelligente, Jessica Gao è fantastica, e ho adorato lavorare con lei. Credo che le sue sceneggiature fossero sensazionali, è stato un vero piacere.

