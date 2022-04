Ve lo avevamo annunciato: l’anime To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Yoshitoki Oima (A Silent Voice, su Amazon il box completo) ed edito in Italia da Star Comics, avrà una seconda stagione in arrivo questo autunno. Ora, il sito ufficiale ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo teaser della seconda stagione di To Your Eternity che rivela il nuovo regista e lo studio dell’anime.

Il teaser della seconda stagione di To Your Eternity

Il nuovo regista della seconda stagione sarà Kiyoko Sayama (Vampire Knight, Prétear, Amanchu! Advance) il quale sostituisce Masahiko Murata. Drive (ATTORI: Songs Connection, Vladlove) è il nuovo studio di animazione, al posto di Brains Base.

Questa la key visual:

Per quanto riguarda il resto dei membri dello staff principale ritornano tutti, incluso Shinzō Fujita come supervisore alla sceneggiatura della serie, Koji Yabuno come designer dei personaggi, Ryo Kawasaki come compositore musicale e Takeshi Takadera come direttore del suono.

Eccovi il teaser:

To Your Eternity: l’anime e il manga

La prima stagione dell’anime ha avuto inizio attraverso l’emittente di NHK Educational il 12 aprile 2021. La serie sarebbe dovuta cominciare ad ottobre 2020, ma ha avuto inizio durante la scorsa primavera a causa dei tempi di produzione notevolmente rallentati dettati dall’aumento di contagi da COVID-19. L’anime è disponibile per la visione in Italia, così come i precedenti, attraverso Crunchyroll.

Nel cast abbiamo Reiji Kawashima nel ruolo di Fuji, Rie Hikisaka nel ruolo di March, Aya Uchida nel ruolo di Parona, Rikako Aikawa nel ruolo di Pyoran, Mitsuki Saiga è Hayase e Kenjurou Tsuda è Kansatsusha.

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Yoshitoki Ōima ed è stato pubblicato a partire dal 9 novembre 2016 su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia segue un essere immortale il cui obiettivo è quello di conoscere il mondo.

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice Star Comics che descrive così la trama: