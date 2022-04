La serie antologia animata Love, Death + Robots (acquistate il libro su Amazon), prodotta per Netflix da David Fincher (Fight Club, Zodiac) e Tim Miller (Deadpool) sta per tornare. Qualche tempo fa era stato infatti confermato il rinnovo della serie per la terza stagione ma non avevamo ancora una data. Nella tarda serata di ieri però Netflix ha confermato la data di uscita e diffuso il trailer di Love, Death + Robots Stagione 3.

Data di uscita e trailer di Love, Death + Robots Stagione 3

Love, Death + Robots Stagione 3 arriverà su Netflix il 20 maggio. Sono ancora poche le informazioni sulla terza stagione. Tim Miller aveva però dichiarato che potremo aspettarci molto dalla nuova stagione:

Abbiamo il volume 3 in uscita presto e non potrei essere più eccitato, abbiamo delle grandi storie per le persone, una delle quali già si conosce che è un’altra puntata di quei tre pazzi robot con una storia di John Skalzi.

Philip Gelatt si occuperà ancora una volta delle sceneggiature e possiamo supporre che Love, Death + Robots 3 seguirà la stessa linea delle precedenti stagioni, soffermandosi su nuovi temi inerenti all’ambito sociale.

Non sappiamo nemmeno chi si aggiungerà al cast, quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni. Intanto godetevi il trailer qui sotto:

We interrupt this feed to bring you a very special message… LOVE, DEATH & ROBOTS: VOLUME 3 ❤️

May 20 pic.twitter.com/jdpeFlUsSL — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 18, 2022

A proposito di Love, Death + Robots

Pubblicato per la prima volta nel 2019 su Netflix, Love, Death + Robots è prodotto grazie al contributo dello Studio Blur dello stesso Miller e ha visto la partecipazione di diversi registi e studi cinematografici.

Si tratta di una serie animata per adulti che segue i temi condivisi dal titolo e ogni episodio è un racconto unico e autonomo. Diventata subito popolare la serie ha ricevuto il plauso della critica per la sua animazione e scrittura “cyberpunk”.

La serie è stata concepita quando David Fincher (Fight Club) e Tim Miller, co-fondatore di Blur e regista di Deadpool, hanno voluto realizzare un film ispirato alla serie a fumetti Heavy Metal.

Nel cast Scott Whyte nei panni di Future Nanzi, Nolan North (Pretty Little Liars) in quelli di Ugly Dave, Samira Wiley nel ruolo di Lieutenant Colby e Chris Cox in quello di Bob.