Il Trono di Spade: arriva l’edizione limitata steelbook in 4K Ultra HD

Il Trono di Spade, la serie tv più venduta in home entertainment di tutti i tempi nonché la più seguita nella storia di HBO, continua ad essere un grande successo ed un vero e proprio fenomeno culturale. Da oggi, e per la prima volta in assoluto, l’intera serie tv è disponibile in una spettacolare ed esclusiva versione in edizione limitata con l’uscita speciale de Il Trono di Spade: Deluxe Steelbook Limited Edition in 4K Ultra HD Blu-ray, di Warner Bros. Home Entertainment.

Con tutti i 73 episodi e oltre 15 ore di contenuti extra, le otto epiche stagioni saranno proposte in singoli steelbook contenuti in uno straordinario cofanetto di metallo, disponibile ad un prezzo consigliato di 249,99 euro.

Basato sulla serie di romanzi best seller di George R.R. Martin, Il Trono di Spade ha ottenuto in totale 161 nomination agli Emmy di cui 59 vittorie, che segnano il maggior numero di nomination e vittorie di qualsiasi serie comica o drammatica nella storia degli Emmy. Questo fenomeno culturale rappresenta anche il programma più visto della HBO: gli episodi della stagione finale hanno raggiunto 44 milioni di spettatori negli Stati Uniti, segnando un nuovo record assoluto.

Tra i membri del cast, l’attore vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) e Iain Glen (Jorah Mormont).

Rosemary Markson, Vice Presidente Senior, Television Marketing della WBHE, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di offrire ai fan de Il trono di spade un’esperienza in home video degna di questa serie rivoluzionaria, con la tanto attesa uscita de Il Trono di Spade: Deluxe Steelbook Limited Edition in 4K Ultra HD. Per la prima volta in assoluto e non disponibile altrove, gli appassionati e i collezionisti potranno godersi ogni straordinario momento di questo iconico programma in uno strabiliante 4K Ultra HD con Dolby Vision HDR”.

Il Trono di Spade: Deluxe Steelbook Limited Edition – I contenuti Extra

Ecco i contenuti speciali della durata di oltre 15 ore:

Game of Thrones: Reunion Special: l’incontro in due parti tra i membri del cast passato e del presente, girato dal vivo a Belfast, presentato da Conan O’Brien e disponibile esclusivamente in queste raccolte. In questo Speciale ci sono inoltre dei segmenti dedicati alle casate Lannister, Stark e Targaryen, che si concludono con i principali attori tutti sul palco a raccontare le loro riflessioni finali sugli anni che hanno condiviso a Westeros ed Essos.

l’incontro in due parti tra i membri del cast passato e del presente, girato dal vivo a Belfast, presentato da Conan O’Brien e disponibile esclusivamente in queste raccolte. In questo Speciale ci sono inoltre dei segmenti dedicati alle casate Lannister, Stark e Targaryen, che si concludono con i principali attori tutti sul palco a raccontare le loro riflessioni finali sugli anni che hanno condiviso a Westeros ed Essos. Game of Thrones: The Last Watch: un documentario esclusivo della regista Jeanie Finlay che racconta la realizzazione della stagione finale.

un documentario esclusivo della regista Jeanie Finlay che racconta la realizzazione della stagione finale. Conquest & Rebellion: La storia animata dei Sette Regni

La storia animata dei Sette Regni Commenti audio, scene eliminate o estese, speciali ‘dietro le quinte’ e molto altro di tutte le 8 stagioni!