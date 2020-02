Il Trono di Spade: George R. R. Martin conferma che i libri avranno un altro finale

Il Trono di Spade è considerata, da molti, una delle migliori serie di tutti i tempi, ma le ultime stagioni della fortunata serie HBO hanno avuto un abbassamento qualitativo non indifferente ricevendo critiche significative. Fortunatamente per i lettori dei libri di A Song of Ice and Fire (Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) ci sono ancora due capitoli della serie e il primo è The Winds of Winter.

George R. R. Martin, intervistato dai microfoni di Welt, ha confermato le voci riguardanti un finale alternativo a quello mostrato nella serie Tv:

“Il pubblico conosce UN finale, ma non IL finale. I produttori hanno portato avanti la storia liberamente, ma in un modo che non mi immaginavo. Nonostante ciò, continuerò a fare esattamente quello che ho fatto in questi ultimi anni: cercherò di portare al termine il prossimo libro The Winds of Winter e poi il successivo romanzo A Dream of Spring. Adesso mi sto interamente concentrando su queste storie, dopodiché staremo a vedere.”

Ad ottobre, la HBO ha annunciato ufficialmente il prequel de Il Trono di Spade di George R. R. Martin e Ryan Condal intitolato House of the Dragon che sarà incentrato sulla caduta della casata dei Targaryen.

Il prequel sarà ambientato 300 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Martin, però, avrebbe preferito che l’epilogo della serie venisse raccontato attraverso una trilogia cinematografica dato che la serializzazione che avrebbe trattato un arco narrativo di ben 5000 anni prima della serie ufficiale è stata annullata dopo la prima visione dell’episodio pilota.

Non ci resta che attendere, quindi, che George R. R. Martin completi la scrittura dei tanto attesi romanzi.