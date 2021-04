Il Trono di Spade: Sky celebra il decennale con un canale tematico

Sky e Now celebrano i 10 anni dal primo episodio de Il Trono di Spade con un pop-up channel tematico, in onda dal 16 al 23 aprile. A partire da venerdì 16, sul canale 111 di Sky, sarà disponibile Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron Anniversary che proporrà tutti i 73 episodi della serie e alcuni contenuti extra inediti, che faranno la gioia degli appassionati che in questi 10 anni hanno seguito le vicende di Westeros e dei suoi abitanti.

Fra gli extra, per la prima volta in TV, The Game of Thrones Reunion, uno speciale in due parti condotto da Conan O’Brien e girato a Belfast durante le riprese dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Lo special, dalla durata complessiva di novanta minuti, vedrà il cast e la crew della serie celebrare il lungo viaggio che li ha visti protagonisti di un fenomeno di portata mondiale. I protagonisti della saga condurranno gli spettatori attraverso interessanti retroscena e ripercorreranno le tappe principali delle otto stagioni grazie ad aneddoti, curiosità e racconti.

Game of Thrones (Season 7).L-R: Sophie Turner, Isaac Hempstead Wright, Kit Harrington, and Maisie Williams.Photograph by Marc Hom on November 22, 2016 in Belfast.

Game Of Thrones è considerato fra i maggiori eventi della storia della TV, il cui dibattuto finale è stato seguito da addirittura 45 milioni di spettatori solo in America. Lo show ha avuto una distribuzione in 207 territori nel mondo e un incredibile esercito di fan pronti a tutto per celebrare la loro serie preferita.

Westeros ha però ancora molte storie da raccontare, infatti gli appassionati potranno fare ritorno a breve nei Sette Regni grazie al primo spin-off ufficiale della serie, “House of the Dragon”, che entrerà in produzione già quest’anno.

photo credit Helen Sloan/HBO

L’importante anniversario sarà celebrato dal cast con una mobilitazione benefica a favore di alcune importanti cause. Il cast della serie chiederà di sostenere uno tra questi dieci enti benefici: Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League e The Trevor Project.

Se però desiderate portare a casa vostra l’intera saga de Il Trono di Spade il cofanetto integrale “Il Trono di Spade: La Serie Completa”, è disponibile per l’acquisto online in Blu-Ray e DVD.