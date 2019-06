Imperial Settlers: Roll & Write in arrivo una nuova incarnazione di Coloni Imperiali

Imperial Settlers: Roll & Write sarà la nuova incarnazione della serie di giochi da tavolo Imperial Settlers.

Buone notizie per gli appassionati della serie Imperial Settlers, molto presto questo franchise Portal Games si arricchirà di un nuovo titolo: Imperial Settlers: Roll & Write.

Imperial Settlers: Roll & Write sarà un gioco da tavolo gestionale ideato da Ignacy Trzewiczek, che si collocherà nello stesso universo narrativo degli altri giochi da tavolo della serie (Imperial Settlers, and Imperial Settlers: Empires of the North), permettendovi di rivisitare ambientazioni familiari. In questa nuova incarnazione del gioco, i coloni cercheranno nuove zone da abitare, consci che ciò richiederà impegno e lavoro.

Il gioco sarà adatto a 1-4 partecipanti, ognuno dei quali dovrà cercare di costruire il nuovo insediamento, utilizzando in maniera efficiente le risorse a cui avrà accesso di volta in volta e guadagnando punti vittoria. Ogni partita di Imperial Settlers: Roll & Write avrà una durata di 10 turni, alla fine dei quali il giocatore che avrà guadagnato più punti vittoria si aggiudicherà la partita.

Imperial Settlers: Roll & Write si caratterizzerà per un sistema di gioco semplice e veloce, in cui ogni partita avrà una durata massima di 30 minuti.

Una delle particolarità legate a questa edizione di Imperial Settlers sarà la possibilità di scegliere la modalità di gioco. Il gioco permetterà di giocare in solitario con la modalità adventure, mentre in caso di più giocatori si potrà scegliere se giocare in modalità basica o avanzata (basic mode o advanced mode) per adattarsi a giocatori con diverse esigenze e competenze.

Imperial Settlers: Roll & Write sarà realizzato inizialmente in lingua inglese e tedesca, ad un costo di 27€ e all’interno di ogni scatola potrete trovare: 4 dadi speciali, 5 token Favore, 48 Schede Villaggio (2-4 giocatori), 48 Schede Villaggio (adventure mode), 96 Schede Impero, 4 matite e le istruzioni di gioco.

Al momento non abbiamo informazione riguardo ad una possibile localizzazione italiana del gioco.