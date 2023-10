Cities Skylines II: il city builder definitivo, già in sconto del 33%!

Uno dei titoli più interessanti e attesi tra quelli usciti a ottobre è, senza dubbio, Cities: Skylines II, seguito dell'iconico gestionale sviluppato da Paradox Interactive. Ebbene, se state pensando di acquistarlo oggi è il vostro giorno fortunato, dato che al momento è in sconto su Instant Gaming a soli 33,72€!

Grazie a questa offerta potrete risparmiare il 33% rispetto al suo prezzo di listino di 50,00€, ricevendo il codice direttamente via e-mail dopo averlo acquistato, così da poterlo riscattare immediatamente su Steam. Si tratta di un prezzo davvero ottimo per un titolo non solo appena uscito, ma che è riuscito a conquistare pubblico e critica, tanto da aver guadagnato un sonante 8 nella nostra recensione.

Cities Skylines II, chi dovrebbe acquistarlo?

Cities Skylines II è, ovviamente, principalmente indicato a tutti gli amanti del genere gestionale, giacché, partendo da un appezzamento di terra, dovrete costruire la città dei vostri sogni, tracciando strade, zone, servizi pubblici e servizi urbani per attirare residenti e imprese. Nonostante sia un sequel, non sarà necessario aver giocato al primo capitolo, bensì potrete immergervi direttamente nei panni del sindaco e godere delle tantissime nuove funzionalità e tecnologie che sono state implementate.

Inoltre, come tutti i gestionali, si tratta di un'opzione perfetta se siete alla ricerca di un titolo con cui rilassarvi a fine giornata. Non ci sarà, infatti, lo stress di dover primeggiare su avversari, sconfiggere mostri o stare all'agguato dai jumpscare, bensì potrete sedervi comodamente sulla scrivania e costruendo mattone per mattone la megalopoli esattamente come la desiderate.

Tornando a parlare del prezzo, come vi abbiamo accennato grazie all'offerta di Instant Gaming potrete spendere solamente 33,72€ invece di 50,00€, risparmiando ben 17,00€ sulla versione Standard per PC. Si tratta di un prezzo davvero ottimo che, al momento, non si può trovare altrove in rete, tanto che i codici disponibili stanno andando a ruba velocemente. Vi invitiamo, dunque, ad approfittarne il prima possibile, così da non rischiare che esauriscano!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Instant Gaming dedicata a Cities Skylines II, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

