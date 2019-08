In arrivo Chartae il nuovo gioco di Reiner Knizia

XVgames annuncia Chartae un nuovo gioco in scatola strategico del game designer Reiner Knizia.

In arrivo Chartae, il nuovo gioco da tavolo edito da da XVgames e progettato dall’acclamato game designer tedesco Reiner Knizia, che ha al suo attivo giochi quali Lama, The Quest for El Dorado e Keltis e che è famoso per le meccaniche innovative e sofisticate.

XVgames è un editore italiano specializzato nella pubblicazione di prodotti di nicchia come giochi astratti, giochi di ruolo narrativi e strategici per due giocatori. Il motto è della casa editrice è “un minuto per le regole, una vita per il gioco”: tali parole si rispecchiano fedelmente in Chartae.

Chartae sarà un gioco estremamente veloce da giocare, con partite della durata massima di 10 minuti e caratterizzato dal regolamento immediato e di semplice apprendimento.

Si tratterà infatti di un gioco in scatola strategico per due persone in cui i giocatori si sfideranno nel creare una mappa geografica: il gioco ruoterà attorno al posizionamento strategico di 9 tessere che rappresenteranno la mappa in questione, raffigurando ognuna in modo diverso parti di terra e parti di mare.

All’inizio della partita i giocatori dovranno scegliere se essere cartografi di terra o mare e, durante la partita, dovranno cercare di connettere all’interno di una griglia 3×3 quante più aree di propria competenza. Una volta posizionata l’ultima tessera, i giocatori verificheranno l’area più ampia sulla mappa che ne decreterà il vincitore.

Nonostante la sua immediatezza Chartae saprà farsi notare per la sua profondità strategica ed eleganza estetica, seguendo la regola del “facile da apprendere, complesso da padroneggiare”.

Chartae sarà presentato ufficialmente per la prima volta durante Spiel Essen 2019, che si terrà nell’omonima città tedesca dal 24 al 27 ottobre 2019 e nel corso della quale sarà possibile provarlo visitando lo stand di XVgames.

Il gioco sarà poi messo in commercio in anteprima nazionale a Lucca Comics and Games 2019 e successivamente nei vari canali di distribuzione ad un prezzo di 12,90 euro.