In arrivo il gioco in scatola di Coraline

Coraline: Beware the Other Mother sarà un gioco in scatola collaborativo basato sull'omonimo film di animazione dello studio LAIKA.

Coraline, la coraggiosa bambina protagonista dell’omonimo racconto di Neil Gaiman, è pronta a misurarsi nuovamente con l’Altra Madre nel gioco da tavolo Coraline: Beware the Other Mother.

Coraline: Beware the Other Mother, edito da WizKids, sarà un gioco in scatola cooperativo per 1-4 giocatori, che vi farà rivivere le peripezie della coraggiosa bambina dai capelli blu, nel suo terrificante viaggio attraverso l’Altro Mondo ed i suoi pericoli.

Basato sul film di animazione prodotto dallo studio LAIKA, in Coraline: Beware the Other Mother i giocatori assumeranno il ruolo dei Bambini Fantasma divorati dalla Megera. I giocatori dovranno aiutare Coraline e i suoi genitori a fuggire dalle grinfie dell’Altra Madre, trovando i globi di neve, rubando la chiave scheletrica e affrontando il Mr. Bobinsky, l’Altro Padre, Miss Spink e Miss Forcible e tutte le insidie che i sinistri abitanti dell’Altro Mondo avranno in serbo per loro.

Per far progredire la storia i giocatori dovranno utilizzare un mazzo carte storia Coraline, in cui saranno elencati i vari avvenimenti. Trattandosi di un gioco cooperativo sarà necessario un buon affiatamento da parte del gruppo, perché l’Altra Madre reagirà di conseguenza alle azioni dei giocatori cercando di ostacolarli in ogni modo possibile, grazie alle carte del proprio mazzo storia.

Ogni partita durerà circa 30 minuti e sarà scandita dalle fasi di un’eclissi lunare. Per vincere la partita i giocatori dovranno riuscire a liberare Coraline prima che la Luna si eclissi del tutto, altrimenti l’Altra Madre riuscirà a imprigionare per sempre la bambina.

Coraline: Beware the Other Mother uscirà in inglese a dicembre 2019 e avrà un prezzo di 19,99 dollari. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 8 segnalini personaggio con, 30 carte storia Coraline, 30 carte storia Megera, 1 carta Borsa di Coraline, 6 carte stanza, la mappa della casa, 8 segnalini oggetto, 4 segnalini bottone e 6 carte fase lunare.