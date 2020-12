In arrivo il reboot al femminile di Zorro

Secondo alcune voci, pare che la NBC stia attualmente sviluppando un reboot della serie Zorro, con una protagonista femminile e che offrirebbe una versione contemporanea e orientata al genere del mito classico.

Il progetto è co-scritto da uno dei registi di The Mandalorian e di We Can Be Heroes Robert Rodriguez e da sua sorella, regista di Doom Patrol e di Snowpiercer Rebecca Rodriguez. I due registi saranno anche produttori esecutivi del progetto, insieme alla star di Modern Family e Hot Pursuit Sofia Vergara.

La serie sarà incentrata sul personaggio di Sola Dominguez, un’artista underground che combatte per l’ingiustizia sociale come versione contemporanea del mitico Zorro, e della quale vita è minacciata da diverse organizzazioni criminali dopo che le ha denunciate.

Un precedente reboot di Zorro al femminile era già in fase di sviluppo alla NBC da oltre un anno, con Alfredo Barrios Jr. di Magnum PI come sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto. Quella versione del copione seguiva Z, una discendente femminile della stirpe guerriera che avrebbe fatto di tutto per proteggere gli indifesi nella sua comunità.

Il progetto sarà co-prodotto da CBS Studios e Universal TV e farà parte di un accordo tra CBS e Propagate. Robert Rodriguez e Rebecca Rodriguez sono i produttori esecutivi con Ben Silverman, Rodney Ferrell, Greg Lipstone e Jay Weisleder per Propagate, Vergara e Luis Balaguer per LatinWe, Geoff Clark, Eric Bromberg e John Gertz.

Questo non sarà il primo incontro di Robert Rodriguez con Zorro, poiché inizialmente avrebbe dovuto dirigere l’adattamento cinematografico del 1998 La maschera di Zorro, con Antonio Banderas nel ruolo del protagonista, prima di lasciare il progetto nelle mani di Martin Campbell.