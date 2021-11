In arrivo le candele profumate a tema Warhammer 40.000

La notte di Halloween è ormai passata e, anche con largo anticipo, nei negozi e nelle case cominciano, neppure troppo timidamente, a fare capolino i primi addobbi natalizi. Quindi alberi, babbi natale e candele. E proprio con le candele, i fans di Warhammer 40.000, il franchise fantascientifico Grim Dark di Games Workshop, potranno sbizzarrirsi quest’anno!

Games Workshop, in collaborazione con Merchoid, ha infatti lanciato recentemente sul mercato una serie di candele profumate, ispirate ad alcune delle molteplici fazioni che prendono parte all’interminabile conflitto che insanguina la nostra Galassia nel corso del quarantunesimo millennio.

Il profumo sprigionato da ogni variante di candela, tutte disponibili al prezzo di 16.99 dollari al pezzo, dovrebbe in teoria rappresentare, e quindi riportarci alla mente, una delle fazioni coinvolte. Avremo così la possibilità di scegliere tra la variante denominata Slaanesh Soporific Candle, ispirata ai depravati culti del Dio Caotico della perversione e del piacere che, senza ombra di dubbio, sarà più che adatta per incontri galanti di ogni tipo o, se per preferite, la più austera essenza ispirata a uno dei capitoli di Space Marines più tormentati del franchise, Space Marines Dark Angels Candle, the Scent of Faith, adatta sicuramente per la meditazione e il raccoglimento personale, ideale per la meditazione e la ricerca della pace (!) interiore. E anche per elaborare un grave senso di colpa. Forse…

Se invece volete qualcosa più adatto alle situazioni di incontro, la versione Astra Militarum Cathachan Potpourri Candle (indicatissima per gli amanti della Natura e delle attività all’aria aperta) e T’au Etheral Pheromones Candle (ideale per le serate in compagnia) sono decisamente quello che fa per voi.

Per un’atmosfera indimenticabile veramente, vi consigliamo invece l’essenza Tyranids Toxicrene Spores Candle. Una candela che sa di bioflotta Tyranids (link Amazon per saperne di più). Letteramente. Divertimento assicurato per grandi e piccini!