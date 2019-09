In arrivo Merchants of the Seas su Terra Mystica

Z-Man Games annuncia Merchants of the Seas, la nova espansione per il board game Terra Mystica, distribuito in italia da Cranio Creation.

Z-Man Games, casa di produzione americana, ha recentemente annunciato Merchants of the Seas, una nuova espansione per il gioco Terra Mystica, che arriverà sul mercato nel corso di questo autunno. Presentato nel 2012 ad Essen, il gioco base si è presto guadagnato una schiera di affezionati giocatori ricevendo anche numerosi premi.

Sviluppata da James Ataei (Lead Playtester perGaia Project e Scythe’s Rise of Fenris Automa) e Eduardo Andrade, questa nuova espansione aggiungerà la possibilità di utilizzare percorsi marittimi nel processo di espansione del loro impero.

Per farlo sarà necessario acquistare uno Shipyard (un cantiere navale, che i giocatori Dwarves e Fakir potranno ribaltare e usare, sfruttando la diversa grafica, come Market) dove, per l’appunto, sarà possibile dare il via alle costruzioni delle proprie navi e quindi all’esplorazione dei mari.

Le navi così costruite potranno essere utilizzate in due modi: una volta giunte a destinazione potranno “trasformarsi” in piccoli cantieri e permettere la costruzione di edifici sul punto di arrivo o, in alternativa, potranno fare vela fino ad una struttura avversaria e permettere di commerciare con il giocatore che la possiede. Questi scambi commerciali andranno a beneficio di entrambe le fazioni: il giocatore proprietario della nave potrà infatti ottenere Punti Vittoria (e altre ricompense) mentre la controparte avrà la possibilità di trasformare Punti Vittoria in Potere.

L’espansione allargherà anche il mondo di gioco. Saranno infatti incluse due nuove mappe da esplorare e verranno introdotti nuovi tabelle per i Starting Victory Point: questo avrà lo scopo di mantenere il gioco equilibrato anche con l’utilizzo delle nuove regole.

Nella scatola di Merchants of the Seas troveremo: 1 tabellone di gioco, 4 carte bonus, 10 plance Shipyard double-face, 24 tiles, 105 marker commercio, 9 Shipyard in legno e 33 navi. Per essere utilizzato sarà necessario avere il gioco base; la nuova espansione permetterà di giocare partite da 2 fino a 5 giocatori della durata compresa tra 60 e 150 minuti.

L’espansione verrà commercializzata questo autunno ad un prezzo di vendita consigliato di 49,99$, non ci sono ancora conferme da parte dell’editore italiano Cranio Creation in relazione alla localizzazione di questa espansione.