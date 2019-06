In arrivo su Netflix la serie animata di Jurassic World

In arrivo su Netflix nel 2020 Jurassic World: Camp Cretaceous. Riusciranno sei ragazzini a sopravvivere ai dinosauri e alle insidie di Isla Nublar?

In arrivo su Netflix nel 2020 la serie di animazione Jurassic World: Camp Cretaceous.

Jurassic World: Camp Cretaceous sarà ambientata durante gli eventi del film Jurassic World e seguirà le vicende di 6 teenager selezionati per partecipare ad un’esperienza unica: un campo avventura su Isla Nublar. Così come nel film, anche nella serie animata, i dinosauri inizieranno ad essere fuori controllo e la situazione sull’isola diventerà caotica. I ragazzi si troveranno così tagliati fuori da tutto, senza poter scappare dall’isola, dovranno imparare a conoscersi e fare gruppo se vorranno sopravvivere.

La serie animata, sarà la prima proprietà intellettuale Universal ad essere sviluppata da Dreamworks, dopo l’acquisizione dello studio da parte di quest’ultima, e rientrerà nell’accordo tra Netflix e Dreamworks, che prevede lo sviluppo di nuovi contenuti di animazione per famiglie e ragazzi.

Jurassic World: Camp Cretaceous andrà così ad aggiungersi agli altri show animati Dreamworks (She-Ra and e le Principesse del Potere, Spirit Riding Free, la trilogia di Arcadia di Del Toro, ecc…) distribuiti dal servizio di streaming.

Jurassic World: Camp Cretaceous vedrà nel ruolo di produttori esecutivi Steven Spielberg, Frank Marshall, Colin Trevorrow, Scott Kreamer e Lane Lueras. Kreamer e Lueras, che in passato hanno collaborato alle serie Pinky Malinky e Kung Fu Panda: The Paws of Destiny, ricopriranno anche il ruolo di showrunner.