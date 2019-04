In arrivo un Monopoly dedicato a My Hero Academia

USAopoly ha rivelato un nuovo Monopoly dedicato ad un manga/anime che sta spopolando da anni in Giappone (e non solo): My Hero Academia.

L’edizione Monopoly: My Hero Academia avrà un tabellone rivisitato graficamente e con artwork dedicati ai vari personaggi della serie, oltre che delle pedine ispirate a degli indumenti iconici di questi eroi (come la maschera di Deku, i guanti di Bakugo o il sigillo dell’Accademia).

Le famose case e alberghi diventeranno qui Premi e Trofei, mentre imprevisti e probabilità saranno rinominate come Go Beyond! e Plus Ultra! Come la maggior parte dei Monopoly, questo di My Hero Academia sarà giocabile da 2 a 6 giocatori, dagli 8 anni in su, con partite della durata di 60 minuti (circa). Il gioco avrà il prezzo di 39.95 dollari.

My Hero Academia è un manga edito in Italia da Planet Manga di Panini: classificato come Shonen, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e serializzato sul Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 luglio 2014. La serie è diventata anche un anime (prodotto da Bones) ancora in corso in Giappone dal 3 aprile 2016 e con tre stagioni all’attivo. Dalla serie sono stati tratti anche due videogiochi e due spin-off (una serie di strisce comiche, My Hero Academia Smash!, e Vigilante, che racconta degli eroi non riconosciuti professionalmente).

Izuku Midoriya, uno studente delle scuole medie affascinato dagli Hero fin dalla più tenera età, ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia, ispirato soprattutto dalle gesta dell’impavido All Might, l’hero più potente mai esistito e considerato da tutti come il simbolo della pace. Tuttavia Izuku è un ormai raro essere umano nato senza Quirk, ragione per cui egli viene continuamente deriso dai suoi coetanei che lo chiamano dispregiativamente Deku. Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno il suo ardore verrà notato da All Might stesso, il quale deciderà di donargli il suo Quirk: il One For All.