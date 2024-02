Il Monopoly di Rick & Morty in super SCONTO, costa solo 36€! (-34%)

Gettatevi a capofitto nelle mirabolanti avventure del duo più pazzo del multiverso con il Monopoly di Rick & Morty. Oggi, grazie a una super offerta Amazon, potete acquistarlo a soli 35,83€ e risparmiare ben 26€ sul prezzo di listino! Spostandovi sul tabellone potrete invadere e conquistare i territori più iconici della serie, tra pianeti alieni e buchi neri dovrete riuscire a conquistare il maggior numero di caselle per portarvi a casa la vittoria.

Monopoly di Rick And Morty, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monopoly di Rick e Morty è il gioco da tavola perfetto per i fan dell'irriverente serie animata che racconta le avventure di un pazzo scienziato e del suo "sfortunato" nipote. Il gioco è ideale per gruppi da 2 a 6 giocatori (di età superiore ai 17 anni) che vogliono immergersi nelle avventure interdimensionali di Rick, Morty e della famiglia Smith, viaggiando attraverso il multiverso tra pianeti alieni e negli angoli più oscuri dello spazio. Se volete godervi al meglio la serata con amici e familiari e siete sufi del classico Monopoly, questa è un'alternativa validissima, in particolare se amate la serie animata.

All'interno della confezione, insieme al tabellone a tema, sono incluse sei pedine da collezione che ritraggono i personaggi più iconici della serie e una serie di carte interscambiabili dei luoghi più caratteristici e memorabili visti durante i viaggi dei nostri beniamini. Oltre a essere un must per gli appassionati della serie, il Monopoly di Rick And Morty è un regalo ideale per chi desidera rivivere le avventure della famiglia Smith con amici e familiari.

Se siete appassionati di giochi da tavola e aspettavate l'occasione giusta per acquistare un nuovo Monopoly tematico, o per fare un regalo gradito a un vostro amico, questa super offerta Amazon fa sicuramente al caso vostro.

