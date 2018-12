In esclusiva per Tom’s Hardware la clip “The Fall” da Mission: Impossible Fallout

In esclusiva per Tom’s Hardware Italia, vi offriamo oggi una clip tratta dall’ottimo Mission: Impossible Fallout, il più recente capitolo del fortunatissimo franchise con protagonista Tom Cruise, che noi stessi abbiamo visto e apprezzato ai tempi della sua uscita in sala.

La clip permette di dare uno sguardo ad una delle scene più emozionanti del film, quella in cui Tom Cruise/Ethan Hunt è appeso penzoloni ad un elicottero in volo. La clip mostra per bene lo stunt di Cruise, famoso per compiere da sé ogni acrobazia del franchise, ed è un’occasione più che ghiotta per i fan, di dare uno sguardo ad un succoso “dietro le quinte”.

Disponibile da oggi in formato home video 4K, Blu-ray e DVD, nonché in formato digitale, Mission: Impossible Fallout vede l’agente Ethan Hunt (Tom Cruise), impegnato in una pericolosa missione per recuperare del plutonio rubato, da un network letale di agenti segreti altamente qualificati, il cui intento è quello di mettere fine alla civiltà. Così, con il mondo in pericolo, Ethan ed il suo team sono costretti a lavorare con uno schietto agente della CIA (Henry Cavill) in una corsa contro il tempo per fermare la minaccia nucleare.