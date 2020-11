In lavorazione un prequel di Alita – Angelo della battaglia?

Secondo alcune indiscrezioni (per ora, infondate), sembra che sia in lavorazione una serie TV prequel di Alita – Angelo della battaglia, realizzata appositamente per Disney +, dal momento che oramai i diritti di 20th Century Fox sono in mano a The Walt Disney Company.

Secondo diverse fonti, dopo la pressione insistente dei fan per l’espansione del franchise di Alita – Angelo della battaglia, sembra che Disney abbia intenzione di realizzare una serie TV prequel che andrà trasmessa direttamente sulla piattaforma di streaming proprietaria Disney +.

Se queste voci fossero confermate, quello di Alita sarebbe il secondo franchise che andrebbe avanti dopo l’acquisizione di 20th Century Fox: il primo è, infatti, Percy Jackson, del quale è già stato confermato una serie in live-action che adatterà tutti i romanzi della saga, sempre esclusiva Disney +.

Le fonti parlando anche del possibile coinvolgimento sia del regista della pellicola originale Robert Rodriguez, sia del produttore e sceneggiatore James Cameron, indicando che non è sicuro che verranno nuovamente contattati.

La pellicola originale era basata sulla serie manga degli anni ’90 dell’artista giapponese Yukito Kishiro dal titolo omonimo e ispirato anche dall’adattamento animato del 1993. Per quanto riguarda questa fantomatica serie prequel, la fonte indicata dal portale Small-Screen ha dichiarato di non aver ancora dettagli al riguardo.

Come ribadito in apertura, quelle riportate in questo articolo sono ancora voci totalmente infondate e non verificate. In attesa di aggiornamenti in arrivo dai diretti interessati, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, in quanto non vi è ancora nulla di certo.