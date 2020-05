Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: in lavorazione la serie Tv per Disney+

Non possiamo rivelare molto per il momento. Siamo però elettrizzati all’idea di vedere realizzata una serie live-action, che seguirà la storia dei cinque libri, iniziando con “Il ladro di fulmini”. Io e Becky saremo coinvolti in ogni fase della produzione”.

L’autore ha poi aggiunto di non poter rivelare molto altro sul progetto per ovvie ragioni contrattuali, ma che si definisce molto felice all’idea di una serie Tv live-action che ha descritto come di “altissima qualità” . Il progetto portato avanti da Disney lo vede coinvolto in prima persona in modo tale da garantire una certa coerenza con i romanzi fantasy. Queste sono le parole di Riordan:

Rick Riordan , autore della saga letteraria di Percy Jackson , ha recentemente riscaldato i cuori dei propri fan con un annuncio inatteso e giunto a sorpresa sul proprio profilo Twitter. In questo video annuncio Riordan ha comunicato che Disney+ è al lavoro per sviluppare una serie Tv dedicata all’universo di Percy Jackson e che sarà un vero e propri adattamento della saga letteraria.

L’altro dettaglio emerso, quindi, è che la prima stagione della serie seguirà gli eventi narrati nel primo libro della saga dal titolo Il ladro di fulmini. I libri in totale sono cinque, quindi si può ipotizzare che le stagioni potrebbero essere, appunto, di egual numero. In ogni caso la prima versione cinematografica arrivò al cinema nel 2010 con la regia di Chris Columbus e grazie al grande successo fu realizzato un sequel nel 2013. Nel 2017 Il ladro di fulmini è stato adattato anche in un musical di Broadway che ha riscosso un enorme successo, portando i fan a chiedere a gran voce ai vertici di Disney di considerare l’idea di una Serie TV dedicata al semidio adolescente con tanto di hashtag #DisneyAdaptPercyJackson.

La trama del romanzo Il ladro di fulmini. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo pubblicato per la prima volta nel 2005 è la seguente:

Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di vedere la professoressa di matematica trasformarsi in una Furia per tentare di ucciderlo. Le creature della mitologia greca e gli dei dell’Olimpo, in realtà, non sono scomparsi ma si sono semplicemente trasferiti a New York, più vivi e litigiosi di prima. Tanto che l’ultimo dei loro bisticci rischia di trascinare il mondo nel caos: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus, e qualcuno dovrà ritrovarla entro dieci giorni. Sarà proprio Percy a dover indagare sull’innocenza di Poseidone, dio del mare e padre perduto, che l’ha generato con una donna mortale facendo di lui un semidio. Nuove gesta e antichi nemici lo aspettano, e non saranno solo lo sguardo di Medusa e i capricci degli dei ad ostacolare la ricerca della preziosa refurtiva, ma le parole dell’Oracolo e il suo oscuro verdetto: un amico tradirà, e il suo gesto potrebbe essere fatale.