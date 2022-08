Continua il trend di riportare in auge serie TV degli anni ’80 e ’90. Questa volta tocca a Ally McBeal, celebre show andato in onda su FOX dal ’97 al 2002 con Calista Flockhart nei panni di una sprizzante avvocatessa che lavora assieme all’ex fidanzato e sua moglie. Secondo il portale Deadline è infatti in sviluppo una serie sequel che vedrà un nuovo approccio narrativo e, di conseguenza, una nuova protagonista.

In sviluppo il sequel di Ally McBeal

I piani sarebbero quelli di incentrare lo show sulle vicende di una giovane donna di colore che inizia a lavorare per Cage & Fish, studio legale della serie originale, dopo aver concluso i suoi studi. La protagonista dovrebbe essere la figlia di Renée Raddick, la miglior amica e coinquilina di Ally che era stata interpretata da Lisa Nicole Carson. A scrivere e produrre la nuova serie per ABC dovrebbe pensarci Karin Gist.

Il team di sviluppo vorrebbe contattare Calista Flockhart per farle riprendere il suo ruolo originale, oltre a fare da produttrice esecutiva. David E. Kelley, ideatore e creatore della serie originale, non sarà coinvolto nel nuovo progetto, ma ha dato ugualmente il benestare per il sequel. Nel cast di Ally McBeal c’erano anche Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol, Gil Bellows, Lucy Liu, Portia de Rossi e Robert Downey Jr. Lo show si è portato a casa numerosi Emmy nel corso degli anni, diventando un vero e proprio cult per i fan. Negli anni passati si era anche pensato a un revival vero e proprio, ma a quanto pare i piani sarebbero stati accantonati per lasciar spazio al sequel.

Questa la sinossi della serie originale: Ally McBeal è una giovane avvocato neolaureata che, nell’episodio pilota, viene assunta dall’ex compagno di università Richard Fish nello studio legale di cui egli è da poco diventato dirigente. Una volta ingaggiata dalla Cage & Fish, Ally comincia a destreggiarsi in un contesto reso acceso da rivalità e frustrazioni. Potete recuperare tutti gli episodi della serie su Disney+.