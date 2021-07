Indiana Jones 5: Antonio Banderas si unisce al cast

Indiana Jones 5, l’ultimo film e il più atteso del franchise di Indiana Jones, annunciato nel 2016, accoglie nel cast anche Antonio Banderas in un ruolo misterioso, almeno secondo quanto riportato da Deadline, che però non ha rivelato nessun ulteriore dettaglio.

Antonio Banderas è l’ultima star a unirsi al cast di Indiana Jones 5, un cast già di per sé veramente entusiasmante. Infatti, oltre a Harrison Ford che torna a interpretare il ruolo del protagonista, il film include Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag e Mads Mikkelsen, noto ai fan per la serie TV Hannibal e per le sue partecipazioni in Doctor Strange nel ruolo del cattivo Kaecilius e per Rogue One: A Star Wars Story, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones.

A proposito di Antonio Banderas

Antonio Banderas è senza ombra di dubbio una delle più grandi star del cinema della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Dopo aver lavorato inizialmente con il regista spagnolo Pedro Almodóvar in una serie di progetti, ha conquistato la sua fama internazionale con i film Desperado, Philadelphia, La maschera di Zorro. Non solo. Antonio Banderas è diventato famoso anche per il suo ruolo in film per bambini come Spy Kids e il franchise Shrek, in cui dà voce al personaggio del Gatto con gli Stivali.

Ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per la sua interpretazione nel dramma spagnolo Pain and Glory del 2019.

Ora, Antonio Banderas è pronto a unirsi al cast di Indiana Jones 5. Il suo personaggio e il ruolo che avrà nella storia del film, non sono ancora stati rivelati, inoltre, visto che della trama si sa ancora poco, è difficile fare delle ipotesi. Nulla da dire però che, con l’aggiunta di Banderas, le aspettative su Indiana Jones 5 salgano alle stelle.

Ricordiamo che la storia di Indiana Jones 5 potrebbe svolgersi negli anni ’60, dopo gli eventi di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008. Indiana Jones ora ha una relazione stabile e il film andrà svelare una parte del suo passato rimasta ancora in ombra.

A dirigere il film ci penserà James Mangold, regista di Logan e Le Mans’ 66. L’uscita è al momento fissata al 29 luglio 2022.

