Indiana Jones 5: le riprese saranno realizzate in Sicilia

Secondo una dichiarazione del produttore Frank Marshall a Repubblica, il quinto capitolo della saga di Indiana Jones sarà girato in Sicilia. La ricerca delle location sarebbe iniziata a dicembre dello scorso anno e avrebbe visto una forte concorrenza tra la Grecia e l’isola italiana, ma alla fine quest’ultima vedrà la presenza di Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e forse anche Brad Pitt. Quest’ultimo, però, potrebbe essere frutto di un eccessivo entusiasmo dato che non c’è alcuna conferma dal cast ufficiale.

La produzione del film doveva iniziare mesi fa, tuttavia a causa dei blocchi dovuti alla pandemia e le incertezze artistiche con l’abbandono di Steven Spielberg dalla regia e di David Koepp dalla sceneggiatura ci sono stati dei ritardi e un forte alone di segretezza. Finalmente da qualche giorno è arrivata la conferma che le riprese guidate da James Mangold saranno realizzate presso il parco archeologico di Segesta in provincia di Trapani.

Questa sarà la tappa principale di Indiana Jones 5 nelle date tra settembre e ottobre 2021, ma pare anche che lo scouting delle location da parte di Lucasfilm è proseguito per tutta la Sicilia, con la probabile scelta di Siracusa, della spiaggia di Cefalù in provincia di Palermo e altri luoghi come Scicli e Noto. In queste zone le riprese potrebbero già iniziare questa estate, a partire dal mese di luglio. L’ambientazione data dai siti archeologici siciliani di origine greca, tra il parco archeologico di Segesta e i templi greci di Siracusa, ci fornisce fortissime indiscrezioni sulla trama ponendo una storia con molti risvolti proprio sulla mitologia greca e tutti i suoi segreti.

Vi ricordiamo che la sceneggiatura della pellicola è curata da Jonathan Kasdan, figlio del noto sceneggiatore Lawrence (che ha scritto il copione de I predatori dell'arca perduta) e che la colonna sonora sarà composta dal celebre John Williams.