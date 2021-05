Indiana Jones: all’asta uno dei Fedora utilizzati nei film

Uno dei Fedora indossati da Harrison Ford in Indiana Jones e il Tempio Maledetto sarà uno degli oggetti messi in vendita ad un’asta a tema intrattenimento a Hollywood, che si terrà a partire dal 29 Giugno.

L’intera operazione sarà messa in piedi dal sito propstore.com, che raccoglie molti cimeli del cinema hollywoodiano. Il cappello di Indiana Jones (trovate il cofanetto completo cliccando qui), in particolare, si stima che dovrebbe tranquillamente raggiungere la cifra di 250 mila dollari alla fine dell’asta, rendendolo, di fatto, uno degli oggetti più costosi dell’intero lotto.

Questo, infatti, sarà decisamente corposo: avremo anche un paio di occhiali realizzati appositamente per Daniel Radcliffe durante la produzione di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (con un valore che si stima essere tra i 30 e i 50 mila dollari), oppure la sceneggiatura originale di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora (potete acquistare il blu-ray cliccando qui) con molti appunti fatti direttamente da Carrie Fisher (con un valore che si stima essere anche per questa tra i 30 e i 50 mila dollari), o ancora la Bat-Cintura utilizzata da Michael Keaton nel primo Batman di Tim Burton (con un valore che si stima essere tra 8 e i 10 mila dollari) e molti molti altri che potete vedere direttamente sul sito ufficiale.

Degno di nota, però, è il fatto che ci saranno, a quanto detto da Prop Store stesso, lotti per ogni tipo di budget, anche quelli più bassi: alcuni esempi sono la felpa con cappuccio con su scritto “I Heart NY” indossata dal carlino Frank in Men In Black, stimata a circa 200 dollari, oppure la mappa di Hamunaptra, la città dei morti de La Mummia, valutata circa 400 dollari, o ancora lo smoking indossato da Channing Tatum in 21 Jump Street, del valore di circa 800 dollari.

Se siete appassionati di cinema e avete qualche soldo da spendere (oltre ad avere un posto dove poterli esporre), questa asta, che vi ricordiamo si svolgerà a partire dal 29 Giugno sul sito di PropStore, potrebbe essere una ghiotta occasione per portarvi a casa uno dei cimeli dei vostri film preferiti.