Indiana Jones 5: Harrison Ford ha comunicato quando inizieranno le riprese

Non si conosce ancora il titolo ufficiale del nuovo film su Indiana Jones, ma Harrison Ford ha già rivelato che tra poco inizieranno le riprese del nuovo e atteso capitolo del film diretto da Steven Spielberg e prodotto da Lucasfilm.

Queste le parole dell’attore protagonista della celebre saga cinematografica durante un’intervista con CBS News:

“Farò di tutto per non sembrare ridicolo andando in giro con i pantaloni attillati e gli stivali, credetemi. Vi darò una risposta più precisa più avanti, visto che inizierò a girare Indiana Jones tra più o meno due mesi. Sono sempre felice di tornare nei panni di questo personaggio. Adesso abbiamo l’opportunità di produrre un altro film perché la gente ha amato gli altri. Mi sento in dovere di assicurare che le nostre ambizioni rimangano le stesse di quando abbiamo iniziato. Sento il peso della responsabilità nei confronti dei miei clienti.”