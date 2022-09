Nel corso del D23 Expo 2022 è stato ufficialmente confermata l’uscita di Inside Out 2, (diretto da Kelsey Mann da una sceneggiatura scritta da Meg LaFauve) un sequel, quindi, del film del 2015 che tutti conosciamo. In base a quanto riportato dall’Hollywood Reporter parrebbe essere confermata, anche per il nuovo progetto, la voce di Amy Poehler nel ruolo di Gioia. Per adesso, comunque, la Pixar non si è ancora espressa in linea diretta per quanto concerne i doppiatori presenti nel nuovo film.

Che cosa sappiamo di Inside Out 2?

Fino ad ora non ci sono ancora troppi dettagli ufficiali legati ad Inside Out 2, anche se alcune dichiarazioni della Poheler in merito risultano senza dubbio interessanti. Lei stessa ha infatti parlato di un passo in avanti temporale della storia, con Riley, la protagonista della prima pellicola, adesso cresciuta ed entrata nella sua fase adolescenziale. Tutto ciò, oltre ad introdurre nuove dinamiche narrative, impatterà anche sulle emozioni stesse, arrivando ad introdurre di nuove e inedite.

Il film precedente a questo Inside Out 2 venne concepito dal regista Peter Docter, al quale venne l’idea per il progetto osservando i cambiamenti emotivi e l’evoluzione della personalità di sua figlia nel corso degli anni e della crescita. Nel 2015 venne quindi rilasciata questa pellicola nella quale si entrava direttamente in una sorta di “sistema o mondo” interiore dei protagonisti, in cui riusciva facile capire e rapportarsi con le loro principali emozioni, rappresentate sotto forma di personaggi unici. Da ciò tutte le riflessioni sulla crescita, sulle esperienze personali e sul rapporto con gli altri.

Con Inside Out 2 ci troveremo davanti all’ottavo sequel della Pixar (avendo trasformato in saghe anche altri suoi grandi successi), sperando che mantenga la solida qualità di tutti i suoi progetti precedenti, i quali, proseguendo storie leggendarie, si sono sempre riconfermati sia con il pubblico che con la critica. Inside Out 2 uscirà nelle sale il 14 giugno 2024.



Inside Out 2

Parlando degli altri progetti Pixar mostrati al D23 abbiamo Elemental (storia di un elementale di acqua che s’innamora del fuoco, in arrivo il 16 giugno 2023), Elio (un film che parla di un bambino in contatto con gli alieni) e Win or Lose (una serie tv Disney Plus, in arrivo nel 2023, incentrata su una squadra di football, in un gioco continuo di punti di vista).

L’offerta di Disney Plus