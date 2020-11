Inside Pixar svela la creatura marina di Luca

La serie di Disney +, Inside Pixar, offre uno sguardo al mostro marino di Luca, il film di Enrico Casarosa.

Che si tratti di un topo che sa cucinare o di un vecchio che vola in una casa trasportata da palloncini, c’è sempre un elemento fantastico nei film della Pixar, anche quando sembrano aver luogo nel mondo reale. Sarà il caso del prossimo film dello studio, Luca, una storia di formazione di un giovane italiano di nome Luca e del suo nuovo amico, che si trasforma in un mostro marino ogni volta che non è in acqua. Il secondo episodio di Inside Pixar 2, un docuserie su Disney+, si concentra sulla character designer Deanna Marsigliese e fornisce, quindi, un primo sguardo al design del mostro marino di Luca. Durante l’episodio, Deanna Marsigliese parla di come ha subito voluto lavorare al film perché la sua famiglia è originaria dell’Italia, e sentiva di poter “contribuire in modo autentico.”

Luca segna il debutto alla regia di Enrico Casarosa, che ha scritto e diretto il cortometraggio candidato all’Oscar della Pixar, La Luna. Il film si svolge sulla riviera Ligure ed è stato in parte ispirato dall’infanzia del regista, cresciuto nella zona. Per la sua ricerca, Deanna Marsigliese si è recata alle Cinque Terre, una serie di villaggi secolari sulla costa della Riviera ligure, per conoscere meglio la gente che vi abita. L’episodio di Inside Pixar mostra anche il bozzetto preparatorio in argilla che raffigura il mostro. Il mostro, con la sua pelle verde, gli occhi grandi e le branchie, somiglia a personaggi come l’Uomo Anfibio di La forma dell’acqua e la Creatura della Laguna Nera. Allo stesso tempo, le sue fattezze non perdono il tocco gentile che il pubblico si aspetta dai mostri della Pixar.

È interessante notare che l’episodio presenta anche la concept art di quella che sembra essere un’altra creatura del mare del film Luca. L’episodio non lo specifica, ma sembra che quest’opera d’arte sia per un personaggio a parte, soprattutto considerando quanto siano grandi le differenze con gli altri disegni e modelli per il compagno di Luca. La sinossi ufficiale della Pixar menziona l’esistenza di “un altro mondo appena sotto la superficie dell’acqua“, quindi questi potrebbero essere solo due dei tanti esseri sottomarini che potremo ammirare in Luca.

Oltre al suo lavoro su Luca, l’episodio esplora i contributi di Deanna Marsigliese ai costumi de Gli Incredibili 2, rivelando che ha tratto ispirazione dal suo ampio guardaroba. Deanna Marsigliese ha anche lavorato al prossimo film Pixar, Soul, creando sculture di filo per concepire il look dei “Soul Counselors”, basandosi su un suggerimento dell’artista Aphton Corbin. Luca debutterà nelle sale il 18 giugno 2021.