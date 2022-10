Debutterà ufficialmente a Lucca Comics and Games 2022 Eternity la nuova attesissima serie di Alessandro Billota che abbiamo raggiunto per una intervista esclusiva di presentazione del primo volume intitolato La Morte è un Dandy. L’autore romano è uno dei più apprezzati del pubblico italiano non solo per il suo lavoro su Dylan Dog nella saga “alternativa” de Il Pianeta dei Morti ma anche per l’indimenticata Mercurio Loi, serie che era riuscita a conciliare le spinte più intimiste e riflessive del fumetto autoriale con la serialità più popolare. Con Eternity, Bilotta torna nuovamente a Roma, ma una futuribile ispirata ai glitterati anni 60, dove si muove Alceste Santacroce, uno snob giornalista di gossip che sguazza negli ambienti più torbidi della Capitale ovvero cinema, moda, TV e politica. È proprio in questa rete di sogni e inganni che Alceste sarà un Caronte sui generis per un Inferno contemporaneo fatto di studi televisivi, palazzi del potere e periferie dalle quali fuggire.

Intervista ad Alessandro Bilotta: “Eternity racconta l’ossessione di vivere per sempre”

Benvenuto sulle pagine di Cultura POP sig. Bilotta. Dove e quando è nata l’idea di Eternity? Quanto ha influito l’esperienza della pandemia sulla nascita e sullo sviluppo della serie?

L’idea è nata pensando che il mondo dello spettacolo ci rappresenti meglio di ogni altra cosa, cerchiamo di metterci continuamente al centro della scena. Si diceva che saremmo stati tutti famosi per un quarto d’ora. In realtà oggi ognuno è famoso per sempre, anche se solo nella propria testa.

Anche Eternity è ambienta a Roma così come Valter Buio e Mercurio Loi. Si tratta però di una terza e ancora più diversa Roma a metà fra Mad Men e La Dolce Vita di Federico Fellini e l’epoca d’oro del Piper ma futuribile. Perché questa ambientazione sospesa fra passato e presente?

Perché la sospensione fra passato e presente è per me la definizione di Roma e degli esseri umani che ci vivono, camminando tra antiche rovine accanto a edifici modernissimi. Avere grandi aspirazioni e venire di continuo riportati con i piedi per terra può essere malinconico e la malinconia è una protagonista di queste storie.

Il protagonista Alceste Santacroce è un giornalista di gossip – una professione insolita e lontana da lei e credo dalla maggior parte dei suoi lettori. Come mai la scelta di dargli questa singolare occupazione?

È insolita per la maggiore parte dei lettori? Spero di no. Viviamo immersi nel gossip, noi tutti quotidianamente facciamo gossip. Questo nostro botta e risposta è gossip.

Soffermiamoci sul protagonista. Sia in Valter Buio che Mercurio Loi aveva riversato parte di sé stesso, quale parte ha messo in Alceste?

È difficile estrapolare una singola parte, non so ancora cosa ci sia di me stesso e forse intravedo i miei lati peggiori e non voglio metterli a fuoco. Chi leggerà Alceste Santacroce potrà capire a cosa mi riferisco.

Una piccola curiosità: la serie è intitolata Eternity mentre Alceste lavora per un giornale chiamato L’Infinito. È un caso? Una “coincidenza” voluta? C’è una connessione nascosta?

La serie racconta dell’ossessione di vivere per sempre, all’ombra della Città Eterna. Il mondo dello spettacolo – in cui inserisco anche le arti, la politica e la religione – soffre di questa malattia, ma vivere per sempre è pure ciò che cerca di fare la quasi totalità del genere umano, anche quando non ne è consapevole.

Eternity uscirà direttamente in volume. Quanto ha influito l’esperienza editoriale di Mercurio Loi sulla scelta del formato?

Più semplicemente Sergio Bonelli Editore ha scelto di far uscire tutte le nuove serie in questo formato e in questo canale distributivo, sotto l’etichetta Audace.

A tal proposito, dalle tavole in anteprima presenti sul sito Sergio Bonelli Editore risulta subito non solo la bontà del lavoro di Sergio Gerasi alle matite ma anche il gran lavoro di Adele Matera ai colori. È stata una scelta condivisa quella di optare per questi toni molto fluorescenti quasi vaporwave?

È difficile analizzare un fumetto di sessanta pagine sfogliandone solo tre. La serie ha atmosfere diverse e il colore aiuta a raccontare e sottolinea momenti differenti. Lo stile, come l’idea di Eternity, è in equilibrio tra la contemporaneità e la nostalgia del passato.

Ci può anticipare qualcosa sulla struttura e periodicità della serie e sui prossimi disegnatori che verranno coinvolti? Ci sarà una trama orizzontale, quali personaggi ricorrenti affiancheranno Alceste?

Non riesco a descrivere i personaggi in poche righe, anche perché le storie sono fatte proprio di personaggi che si manifestano e si sviluppano. La serie avrà la periodicità dei volumi Audace e ai disegni, oltre a Sergio Gerasi, Matteo Mosca, Francesco Ripoli e Sergio Ponchione. Gli episodi saranno autoconclusivi, ma con sviluppi progressivi e ogni sei numeri accadrà un fatto determinante.

Eternity – La Morte è un Dandy a Lucca Comics and Games 2022

Eternity – La Morte è un Dandy è un volume cartonato formato 22×30 cm da 72 pagine. I testi sono di Alessandro Bilotta mentre disegni sono di Sergio Gerasi con i colori di Adele Matera. La copertina è firmata sempre da Sergio Gerasi. Il volume sarà disponibile in anteprima a Lucca Comics and Games 2022 presso lo stand Sergio Bonelli Editore che, come da tradizione, è situato a fianco della fontana in piazza Antelminelli. Mentre arriverà ufficialmente in libreria, fumetteria e tramite lo shop ufficiale del sito Sergio Bonelli Editore dal 4 novembre prossimo.

Durante Lucca Comics and Games 2022, Eternity sarà protagonista lunedì 31 ottobre all'incontro "Le novità Sergio Bonelli Editore a Lucca Comics: Eternity e Mr. Evidence" previsto alle 15 presso la Chiesa di San Girolamo. Interverranno Michele Masiero, Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi, Fabio Guaglione e Adriano Barone.