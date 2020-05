Inuyasha: arriva il nuovo anime Hanyo no Yashahime

Inuyasha, uno degli anime più popolari degli anni 2000, sta per fare il suo ritorno con una nuova serie anime intitolata Hanyo no Yashahime. Ad annunciarlo è la copertina di Weekly Shonen Jump 24 già disponibile in Giappone che ricorda anche che il nuovo progetto animato fa parte delle celebrazioni per il 20° anniversario della messa in onda dell’anime originale basato sul manga della sensei Rumiko Takahashi.

Poche ore dopo l’annuncio è stato aperto il sito ufficiale dell’anime, il cui titolo completo è Hanyo no Yashahime – Sengoku Otogi Soushi, da cui è stato possibile ricavare maggiori informazioni anche sulla trama.

L’anime andrà in onda in un autunno, ancora da decidersi la data precisa, sarà ambientato nell’universo narrativo di Inuyasha e racconterà il viaggio che trascende il tempo delle figlie di Sesshomaru e Inuyasha.

Eccovi la prima sinossi:

Nel Giappone Feudale le gemelle mezzo-demone Towa e Setsuna si separano durante un incendio nei boschi; alla disperata ricerca della sorella, Towa finisce in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone dei nostri giorni dove viene trovata e cresciuta da Sota Higurashi, fratello di Kagome, e dalla sua famiglia. Dieci anni dopo il tunnel si riapre e permette a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora lavora come ammazza demoni per Kohaku. Tuttavia Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sorella. A loro si unisce Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, per un’avventura attraverso le due epoche alla ricerca dei ricordi del passato.

Lo staff della nuova serie, prodotta da Sunrise, sarà lo stesso di quella originale: Teruo Sato alla regia; Katsuyuki Sumisawa alla sceneggiatura (Inuyasha, Mobile Suit Gundam Wing); Rumiko Takahashi e Yoshihito Hishinuma (Yakitate!! Japan, City Hunter) al character design; Kaoru Wada (3×3 Occhi, Battle Angel, The File of Young Kindaichi) alle musiche.

Questi i primi charachter design dei nuovi protagonisti Towa Higurashi, Setsuna, Moroha:

Inuyasha di Rumiko Takahashi è stato pubblicato dal 1996 al 2008 sulla rivista Weekly Shonen Jump e poi raccolto in 56 volumi pubblicati in Italia da Edizioni Star Comics in due edizioni. Dal manga è stata tratta una serie anime di 167 andata in onda dal 2000 al 2004 e una serie sequel, intitolata Inuyasha The Final Act, da 26 episodi fra il 2009 e il 2010.

L’anime di Inuyasha è stato trasmesso in Italia da MTV a partire dal 2001 nella mitica “Anime Night” e successivamente è stato proposto per il mercato home video da Dynit.

Eccovi la sinossi di Inuyasha:

Kagome è una normale studentessa che frequenta la terza media. Vive in un antico tempio shintoista insieme alla mamma, il fratellino Souta e il nonno. Il giorno del suo quindicesimo compleanno, Kagome cade nel pozzo di casa sua e viene riportata indietro di 500 anni, nell’epoca Sengoku! Qui farà la conoscenza di Kaede, vecchia sacerdotessa di un villaggio, che nota subito la somiglianza della ragazza con una sacerdotessa vissuta 50 anni prima: Kikyo, la custode della leggendaria Sfera degli Shikon. Subito dopo, un demone millepiedi, tenta di uccidere Kagome e lei, per sfuggirgli, si rifiuta nel bosco dove incontra Inu Yasha…