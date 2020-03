Inuyasha, in arrivo la Nendoroid da Good Smile Company

E’ stata annunciata da poco da Good Smile Company la nuova action figure Nendoroid dedicata ad un cult degli anni 90, finalmente sta per arrivare un prodotto dedicato a Inuyasha, il manga di Rumiko Takahashii che ha riscosso enorme successo anche come serie animata e ricevuto diverse trasposizioni di lungometraggi originali. L’azienda propone direttamente il protagonista, il mezzo-demone Inuyasha insieme alla sua fidata spada Tessaiga.

Inuyasha è un manga/anime di genere Shonen nato dalla matita di Rumiko Takahashi, la storia racconta le vicende di Inuyasha – un mezzo-demone cane – e Kagome che si ritrova catapultata in un passato dove umani e demoni combattono alla ricerca della sfera dei quattro spiriti. Tale manufatto apparteneva in origine alla sacerdotessa Kikyo ed era in grado di conferirle enormi poteri. Kikyo e Inuyasha nonostante la loro natura, provavano dei sentimenti reciproci ma entrambi i giovani vennero ingannati e portati allo scontro reciproco. Nella lotta Inuyasha venne intrappolato ad un albero da una freccia sacra che lo ha portato in uno stato di sonno perenne mentre Kikyo viene ferita a morte perdendo la vita. Cinquant’anni dopo Inuyasha verrà svegliato da Kagome che si scoprirà in seguito essere la reincarnazione moderna di Kikyo e attuale portatrice della sfera dei quattro spiriti.

La Figure presenta un corpo composto completamente da plastica e ricco di articolazioni. Inuyasha sarà corredato di ben tre piastre frontali per cambiare volto tra cui una espressione standard , un’espressione più intimidatoria e un’espressione confusa/comica di quando Kagome gli ordina di stare”Seduto!”. Chiaramente non mancheranno altri utili accessori come parti di ricambio per le mani con artigli affilati o per impugnare la mitica spada Tessaiga. Dati i limiti imposti dal tipo di abito indossato dal personaggio per far fronte alla necessità di realizzazione di alcune pose iconiche particolari saranno incluse parti speciali di braccia e gambe per mostrarlo seduto in posizione accovacciata.

Inuyasha è attualmente in preordine al prezzo di 42.90 € con uscita stimata per il mese di Ottobre 2020.