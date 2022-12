La serie animata di Invincible sembra stia per arrivare con la stagione 2 sulla piattaforma streaming Prime Video. La serie ha riscosso un grande successo da parte di ciritca e pubblico sin dal suo debutto nel 2021, con un punteggio su Rotten Tomatoes del 98% da parte della critica e un punteggio di pubblico del 92%. Scopriamo insieme le informazioni a riguardo.

Secondo quanto emerso, il capo di Amazon Studios, Vernon Sanders, ha recentemente confermato che la tanto attesa stagione 2 di Invincible farà il suo debutto su Prime video nel 2023. Questa notizia conferma dunque una finestra di uscita finora inaspettata. Nello specifico, la notizia è stata confermata durante un’intervista di Vernon Sanders con Collider.

A suggellare l’informazione, è poi arrivato anche un Tweet ufficiale che diceva:

Quindi… questo è l’ultimo mese in cui non avremo un aggiornamento per la seconda stagione