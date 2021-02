Invincible – nuovo trailer della serie animata Amazon Prime Video

Nella tarda serata di ieri Amazon Prime Video e Skybound Entertainment hanno diffuso un nuovo trailer esteso di Invincible ovvero la serie animata ispirata all’omonima serie a fumetti supereroistica creata da Robert Kirkman e Ryan Ottley.

Invincible debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 26 marzo con i primi 3 episodi. I restanti 5 episodi della Stagione 1 saranno resi disponibili settimanalmente concludendosi così il prossimo 30 aprile.

Eccovi il nuovo trailer:

La trama e i dettagli

Lo scorso agosto era stato diffuso un character study ufficiale dei protagonisti:

L’immagine accompagnava l’ufficializzazione del cast completo dei doppiatori con i rispettivi ruoli:

Steven Yeun: Invincible (Mark Grayson)

J.K. Simmons: Omni-Man (Nolan Grayson)

Sandra Oh: Deborah Grayson

Khary Payton: Black Samson

Zachary Quinto: Robot

Zazie Beetz: Amber Bennett.

Chris Diamantopolous: Doc Seismic

Walton Goggins: Cecil Steadman.

Grey Griffin: Shrinking Rae & Amanda (Monster Girl as Girl)

Mark Hamill: Art

Gillian Jacobs: Atom Eve

Melise: Dulpi-Kate

Jason Mantzoukas: Rex Splode

Andrew Rannells: William Clockwell

Kevin Michael Richardson: Mauler 1 & Mauler 2 & Monster Girl (as Monster)

Seth Rogen: Allen the Alien

Lauren Cohan: War Woman

Chad Coleman: Martian Man

Michael Cudlitz: Red Rush

Lennie James: Darkwing

Ross Marquand: The Immortal & Aquarius

Sonequa Martin-Green: Green Ghost

Eccovi la trama:

Il giorno del suo 17° compleanno Mark Grayson eredita dal padre Nolan, alias Omni-Man, forza, resistenza sovrumani e la capacità di volo, che crescono con il tempo e l’esperienza, rendendolo ben presto uno dei supereroi più forti di tutta la Terra. Mark decide così di adottare l’identità di Invincible per proteggere la Terra.

Invincible in Italia

In Italia è saldaPress l’editore di Invincible con due edizioni a disposizione: in spillato ed in volume. Ricordiamo anche che la serie è conclusa ed è composta da 144 numeri originali ed è stata scritta da Robert Kirkman, già autore di The Walking Dead.