Hot Toys ha recentemente aggiornato tutti gli appassionati pubblicando una serie di nuove foto dedicate al loro prossimo Iron Man Mark III versione 2.0 Diecast in scala 1/6. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo insieme a scoprire questa nuova proposta che si preannuncia essere come un vero e proprio must have da avere in collezione!

Hot Toys Iron Man Mark III

Questa nuova proposta di casa Hot Toys è realizzata in lega pressofusa e presenta un’armatura scolpita basata sul film originale di Iron Man. La somiglianza con Robert Downey Jr. è eccezionale. La figura è alta circa 32 cm ed è dotata di 30 punti di articolazione. All’interno del set sono inclusi una serie di accessori aggiuntivi come ad esempio i volti, alcune componenti danneggiate in battaglia e altro ancora. Siete pronti ad aggiungere nella vostra collezione uno degli eroi più carismatici e iconici dell’universo Marvel?

Foto: ©Hot Toys

Luci e molto altro ancora

Tra le caratteristiche presenti in questa nuova proposta troviamo un casco intercambiabile con funzione di illuminazione a LED sugli occhi. E poi ancora c’è una maschera aggiuntiva con gli effetti da battaglia, così come diverse parti di armatura intercambiabili scolpite e la presenza nell’avambraccio della modalità che simula il lancio di missili e lo scudo di protezione.

Foto: ©Hot Toys

Data di uscita e prezzo

Iron Man Mark III versione 2.0 Diecast di Hot Toys arriverà sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023. La figure è attualmente disponibile in preordine al prezzo consigliato di circa 450 dollari.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Hot Toys, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. Infine, se siete appassionati collezionisti, ecco per una selezione di offerte su Amazon dedicate ai prodotti Hot Toys dal mondo Marvel.