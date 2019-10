Iron Man vs Batman: chi è il più ricco del mondo?

Forbes avrebbe realizzato una sorta di classifica che andrebbe ad identificare chi, tra Iron Man e Batman, sia il supereroe più ricco del mondo dei fumetti.

Recentemente, Forbes avrebbe realizzato una sorta di classifica che andrebbe ad identificare chi, tra Iron Man e Batman, sia il supereroe più ricco del mondo dei fumetti. Dunque, secondo alcuni dati, questo primato spetterebbe ad Iron Man. Ebbene si, nonostante sia Tony Stark che Bruce Wayne hanno il totale controllo dei rispettivi imperi economici lasciati in eredità dai loro genitori, pare che Iron Man sia più ricco di Batman.

Nel 2013 la classifica stilata vedeva Tony Stark al quarto posto e Bruce Wayne al sesto posto, rispettivamente con un patrimonio di 12.4 miliardi e 9.2 miliardi di dollari. Dunque, come tutti i fan sapranno, il capo della Stark Industries ha investito gran parte del suo denaro in costose armature caratterizzate da innovazioni tecnologiche vai viste prima.

Nonostante ciò, vista la classifica finale, il nostro supereroe, e grande uomo di affari, sarebbe stato in grado di far fronte a queste spese consistenti senza gravare in modo significativo sul suo patrimonio. Lo stesso non vale per Bruce Wayne, il quale si è trovato spesso impegnato in attività di beneficenza per dare una mano alla popolazione di Gotham City, soprattutto a malati e bambini in difficoltà. Dunque, la sua Wayne Enterpris non ha effettuato nessun “passo evolutivo”.

In ogni caso, pare sia molto complicato avere una stima esatta e una classifica certa del patrimonio dei due supereroi. Che siano entrambi miliardari non c’è dubbio, ma sarà veramente Iron Man ad essere il supereroe più ricco del mondo dei fumetti e cinecomic?