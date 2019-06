IT: Evil Below, arriva il gioco in scatola. Riuscirete a fermare Pennywise?

Nel nuovo gioco di società dedicato ad IT i giocatori saranno i Perdenti, impegnati nel cercare di sconfiggere il malvagio clown Pennywise.

In arrivo da USAopoly/The OP un nuovo gioco in scatola dedicato ad IT, che promette di regalare ai suoi giocatori incubi ad occhi aperti.

IT: Evil Below sarà un gioco in scatola collaborativo per 2-7 giocatori, in cui i partecipanti vestiranno i panni di uno dei Perdenti, con lo scopo di contrastare Pennywise ponendo fine alla sua scia di morte.

L’entità malvagia sarà infatti impegnata nel rapire i bambini di Derry e i giocatori dovranno muoversi per la città e sconfiggerlo… o morire nel tentativo.

Durante il gioco, i giocatori dovranno fare attenzione a utilizzare le particolari abilità del proprio personaggio, che potrebbero rivelarsi essenziali se giocate strategicamente. Anche i tiri di dado contribuiranno nel rendere questo gioco ancora più spaventoso, perché ogni tiro fallito potrebbe portare a conseguenze orribili.

Per vincere ogni partita occorrerà che tutti i giocatori riescano a sopravvivere, poiché basterà che anche uno solo dei Perdenti venga eliminato per perdere la partita.

IT: Evil Below si caratterizzerà per un gioco carico di tensione e paura, in cui i giocatori non potranno mai concedersi il lusso di cedervi, in un crescendo di scelte difficili.

Il gioco sarà disponibile, in inglese, a partire da questo autunno e avrà un costo di 29,95$. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: il tabellone di gioco, 7 schede personaggio, 8 segnalini personaggi, 49 carte incontro, 13 carte attacco, 18 carte debolezza di Pennywise, 7 dadi speciali, 4 segnalini bicicletta, 1 segnalino Club dei Perdenti, 28 segnalini vittime di Pennywise e il regolamento di gioco.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli riguardo ad una possibile localizzazione italiana.