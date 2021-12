Izuku Midoriya, Super Master Stars Piece (Two Dimensions) – Recensione

Abbiamo recensito la figure di Izuku Midoriya della linea Super Master Stars Piece prodotta da Banpresto per il brand My Hero Academia. La figure si presenta come una statua di grandi dimensioni, realizzata completamente in PVC. Scoprite insieme a noi se è la figure adatta a chi cerca una delle migliori raffigurazioni di questo personaggio.

Izuku Midoriya – Wanna be a Hero?

Izuku Midoriya Izuku Midoriya a.k.a. Deku non poteva sapere che nel suo futuro ci sarebbe stato un glorioso destino percorrendo le orme del suo idolo Allmight. In un mondo di umani, per gran parte dotati di straordinari poteri, Izuku è un semplice ragazzino a cui il destino non ha riservato alcun tipo di abilità. Tutti i suoi compagni di scuola, compreso il rivale/amico Bakugo possiedono delle abilità chiamate Quirk, utilizzate dagli Hero a scopo di bene e dai Villain per fini malvagi. Gli Hero sono, in questa società, dei veri e propri professionisti della salvaguardia del bene comune e della sicurezza, dei fari di speranza in cui credere. La professione di Hero è fortemente incoraggiata già dalle scuole, di cui lo Yuei, la scuola superiore migliore di tutto il Giappone per formare e crescere gli eroi di domani. Izuku riesce ad ottenere dei poteri grazie al suo idolo Allmight, che lo sceglie come suo successore e allievo nonché erede del Quirk One for All. Il costume da Hero di Izuku, nella sua seconda versione, è molto simile al precedente, tuttavia, le poche modifiche apportate sono evidenti negli arti inferiori. Seguendo un nuovo stile di combattimento che fa largo uso delle gambe Izuku presenta sia nuovi guanti sia dei nuovi stivali che riducono i danni da utilizzo del suo Quirk e suole in ferro per aumentarne l’efficacia di offesa.

Packaging

La confezione della figura, interamente realizzata in cartoncino rigido, è caratterizzata da una dimensione notevole per questo genere di articoli, dimensione che già da subito lascia intendere anche la dimensione della figura al suo interno. Dentro la scatola non vi sono blister ma solamente buste contenenti le varie – poche – parti (da assemblare) protette nelle parti appuntite da pluriball. Ogni elemento è dotato di un apposito incastro sagomato che si fissa con la semplice pressione senza l’utilizzo di colle. Una volta incastrati i vari componenti gli stacchi tra un pezzo e l’altro risultano davvero ben mascherati dallo sculpt dei vestiti fornendo una visione unitaria uniforme e priva di difetti. All’interno della confezione è presente un supporto per il piede, solo utilizzando questo supporto la figure può essere esposta, contrariamente non si regge in piedi.

La Figure bidimensionale

Tra i vari pregi di questa statua di Banpresto, a nostro parere, ci sono lo sculpt, impeccabile sotto ogni punto di vista, la scelta della posa, statica ma che lascia intendere che il nostro eroe stia per lanciarsi verso il nemico con la massima potenza. La colorazione, fattore fondamentale in questo genere di prodotti, è realizzata con enorme maestria e cura dei dettagli, vi basti osservare le ombreggiature e le sfumature negli abiti che ricreano le due dimensioni come se fosse uscito dalle pagine del manga. I colori sono nel complesso tutti opachi, privi di parti lucide e gli unici elementi che “danno luce” sono costituiti dai bottoni e dalle borchie realizzate con la tinta gialla per l’effetto oro. A voler trovare un difetto il supporto che si fissa al piede è molto delicato e l’equilibrio che si ottiene una volta fissato è davvero precario pertanto il nostro consiglio, se volete tenere la figure al sicuro, è quello di utilizzare alcuni escamotage come dei piccoli pezzetti di biadesivo gommato oppure in alternativa altri tipi di supporti trasparenti.

Conclusioni

La figure di Izuku Midoriya è un prodotto top, con tantissimi pregi, che avrebbe raggiunto la vetta delle nostre review solamente con un migliore supporto alla base, un peccato perché è l’unica cosa che vi potrebbe rovinare l’esperienza da collezionista. Non fatevi scoraggiare da questa minuzia, le soluzioni ci sono, basta solo sapere a cosa si va incontro per evitare spiacevoli inconvenienti.