Jack Nicholson, storia di una vita dedita allo spettacolo

Una vita personale tanto caotica, soprattutto dal punto di vista relazionale, quanto è poliedrica la carriera dell’attore che celebriamo oggi, nel giorno del suo compleanno. Era il 22 aprile 1937 quando veniva alla luce John Joseph Nicholson, meglio noto al pubblico con il nome di Jack, attore dalle mille sfaccettature che ha cominciato il suo percorso nel mondo del cinema in giovane età, un cammino lungo e non sempre facile, ma che lo ha condotto a ricoprire ruoli davvero notevoli ed entrati nella storia. Pronti a tuffarci in un viaggio del passato, alla scoperta di tappe note e meno note del viaggio intrapreso dal nostro beniamino?

Quando era ancora John Nicholson

L’attore nacque a Neptune City, New Jersey, figlio di una showgirl, June Frances Nicholson (nome d’arte: June Nilson), ma di padre incerto. La donna infatti aveva sposato lo showman italo-americano Donald Furcillo (il cui nome d’arte era Donald Rose) nel 1936, prima di rendersi conto che lui fosse già sposato. Il biografo Patrick McGilligan ha dichiarato nel suo libro Jack’s Life che il lettone Eddie King (originariamente Edgar A. Kirschfeld), manager di June, potrebbe essere stato il padre biologico di Nicholson, piuttosto che Furcillo. Dato che June aveva solo diciassette anni e non era sposata, i suoi genitori accettarono di crescere Nicholson come se fosse loro figlio, ma senza rivelare la sua vera parentela, e June sarebbe stata come una sorella per lui.

Solo più tardi, nel 1974, i ricercatori della rivista Time appresero, e informarono Nicholson, che sua “sorella” era in realtà sua madre, e l’altra “sorella”, Lorraine, altri non era che sua zia, ma all’epoca dei fatti sia sua madre che sua nonna erano morte. Scoprendolo, Nicholson disse che fu “un evento piuttosto drammatico, ma non lo definirei traumatizzante… Ero abbastanza forte, psicologicamente“.

La sua formazione educativa però è stata più lineare: Nicholson è stato cresciuto nella chiesa cattolica romana di sua madre e prima di iniziare la scuola superiore, la sua famiglia si trasferì in un appartamento a Spring Lake, nel New Jersey. Quando Jack fu pronto per il liceo, la famiglia si trasferì ancora, due miglia più a sud. “Nick”, come era conosciuto dai suoi amici del liceo, frequentò la vicina Manasquan High School, dove fu eletto “Clown di classe” nel 1954, per via della sua attitudine comportamentale “particolare”, che lo ha anche condotto a rimanere in punizione ogni giorno per un intero anno scolastico.

Nel 1957 Nicholson si arruolò nella Guardia Nazionale Aerea della California; il Military Selective Service Act dell’era della guerra di Corea era ancora in vigore, e ai giovani era richiesto di svolgere fino a due anni di servizio attivo. Dopo aver completato l’addestramento di base dell’Air Force alla Lackland Air Force Base, Nicholson eseguì le esercitazioni del fine settimana e l’addestramento annuale di due settimane come vigile del fuoco, assegnato all’unità con sede all’aeroporto di Van Nuys. Durante la crisi di Berlino del 1961, il giovane fu chiamato per diversi mesi di servizio attivo prolungato, e fu congedato alla fine del suo arruolamento nel 1962.

I primi passi nel cinema e nella scrittura di film

Nicholson venne per la prima volta a Hollywood nel 1954, quando aveva soli diciassette anni, per visitare sua sorella. Trovò un lavoro come impiegato per gli animatori William Hanna e Joseph Barbera allo studio di cartoni animati MGM, dove gli offrirono un posto come animatore, ma lui rifiutò, esprimendo il suo desiderio di diventare un attore. Mentre gli veniva consegnato il premio Cecil B. DeMille Award al 56° Golden Globe Awards, ricordò che il suo primo giorno da attore fu il 5 maggio 1955, una data che considerava fortunata, poiché il “5” era il numero di maglia del suo idolo d’infanzia, Joe DiMaggio.

Lavorò per intraprendere questa carriera con un gruppo chiamato Players Ring Theater, dopodiché trovò piccole parti esibendosi sul palcoscenico e nelle soap opera televisive. Fece il suo debutto cinematografico in un dramma adolescenziale, The Cry Baby Killer (1958), interpretando il ruolo di protagonista e, per il decennio successivo, Nicholson fu un frequente collaboratore del produttore di questo film, Roger Corman, che diresse Nicholson in diverse occasioni. Tra queste, La piccola bottega degli orrori, nel ruolo del paziente masochista nonché impresario di pompe funebri Wilbur Force, e anche in Il corvo, Il terrore, dove interpreta un ufficiale francese sedotto da un fantasma maligno, e Il massacro di San Valentino.

Nicholson ha anche lavorato spesso con il regista Monte Hellman in alcuni western a basso costo, anche se due in particolare, Ride in the Whirlwind e The Shooting, inizialmente non hanno trovato interesse da parte dei distributori cinematografici statunitensi, ma hanno ottenuto un successo cult nel circuito d’essai in Francia e sono stati poi venduti alla televisione. Dunque, con una carriera di attore che non andava da nessuna parte, Nicholson sembrava rassegnato ormai a passare a un ruolo di scrittore o regista. Il suo primo vero assaggio di successo nella scrittura fu la sceneggiatura del film di controcultura del 1967 The Trip (diretto sempre da Corman), con Peter Fonda e Dennis Hopper.

Dopo aver letto per la prima volta la sceneggiatura, Fonda disse a Nicholson che era rimasto totalmente impressionato dalla scrittura e sentiva che poteva diventare un grande film. Tuttavia, Fonda fu deluso dalla versione finale del titolo e incolpò il montaggio, che lo aveva trasformato in un film “prevedibile”. Jack Nicholson ha anche co-scritto, con Bob Rafelson, il film Head, con protagonisti i Monkees, e ha arrangiato la colonna sonora del film.

La prima grande opportunità di recitare per Nicholson arrivò quando si aprì un posto nel film Easy Rider (1969) di Fonda e Hopper. Interpreta l’avvocato alcolizzato George Hanson, per il quale riceve la sua prima nomination all’Oscar. Il film costò solo 400.000 dollari e divenne un blockbuster, incassando 40 milioni di dollari. L’interpretazione di Nicholson gli fece guadagnare il titolo di “antieroe”, come altri colleghi quali James Cagney e Humphrey Bogart, promuovendolo al contempo a “eroe numero uno del movimento della contro-cultura”.

Questa parte fu un colpo di fortuna per Nicholson: il ruolo era stato scritto per l’attore Rip Torn, che si ritirò dal progetto dopo una discussione con Hopper. Nelle interviste, l’attore riconobbe l’importanza di essere stato scritturato in Easy Rider:

Tutto quello che potevo vedere nei primi film, prima di Easy Rider, era questo giovane attore disperato che cercava di volteggiare fuori dallo schermo e di crearsi una carriera cinematografica.

Nicholson fu scritturato da Stanley Kubrick, che rimase colpito dal suo ruolo in Easy Rider, nella parte di Napoleone in un film sulla sua vita, e anche se la produzione del film iniziò, il progetto sfumò, in parte a causa di un cambio di proprietà alla MGM.

La svolta e i grandi ruoli sul grande schermo

Successivamente, Nicholson ha recitato in Five Easy Pieces insieme a Karen Black nel 1970 in quello che è diventato il suo ruolo che definisce la sua persona: Bobby Dupea, un operaio della piattaforma petrolifera. Durante un’intervista sul film, la Black ha osservato che il personaggio di Nicholson nel film era molto sommesso e diverso dalla personalità dell’attore nella vita reale. Inoltre ha affermato che l’ormai famosa scena del ristorante fu in parte improvvisata da Nicholson, ed era fuori dal personaggio di Bobby, che non si sarebbe preoccupato abbastanza di discutere con una cameriera.

Nel giro di un mese dall’uscita del film, quel settembre, il film divenne un altro blockbuster, rendendo Nicholson un protagonista e il “nuovo antieroe americano”, a conferma di quanto avviato già poco tempo prima nella sua carriera. I critici iniziarono a speculare sul fatto che potesse diventare un altro Marlon Brando o James Dean. La sua carriera stava davvero prendendo un’ottima piega ed era molto ricercato. Chiese inoltre al suo nuovo agente, Sandy Bresler, di trovargli ruoli insoliti in modo da poter accrescere le sue doti attoriali: “Mi piace interpretare persone che non sono ancora esistite“.

Sempre nel 1970, l’attore apparve nell’adattamento cinematografico de L’amica delle 5 ½, anche se la maggior parte della sua performance fu lasciata in sala di montaggio. Nicholson però recitò anche in Conoscenza carnale nel 1971, una commedia-drammatica diretta da Mike Nichols, con Art Garfunkel, Ann-Margret e Candice Bergen, e un titolo per cui fu nominato a un Golden Globe Award come miglior attore. Durante le riprese, Nicholson instaurò quella che divenne un’amicizia per tutta la vita con la co-star Garfunkel.

Tra gli altri film importanti dell’attore vi fu The Last Detail (1973) di Hal Ashby, con Randy Quaid, per il quale vinse come miglior attore al Festival di Cannes, e fu nominato per il suo terzo Oscar e un Golden Globe. Il critico Roger Ebert lo ha definito un ottimo film, ma ha accreditato la recitazione di Nicholson come la ragione principale: “Crea un personaggio così completo e così complesso che smettiamo di pensare al film e stiamo a guardare solo per vedere cosa farà dopo.” Nel 1974, Nicholson recitò nel thriller noir Chinatown di Roman Polanski, e fu nuovamente nominato all’Oscar come miglior attore per il suo ruolo di Jake Gittes, un detective privato. Il film era co-protagonista con Faye Dunaway e John Huston, e includeva un ruolo cameo con Polanski.

Roger Ebert descrisse il ritratto di Nicholson come “tagliente, minaccioso e aggressivo”, un personaggio che sapeva “come andare sopra le righe”, come aveva fatto in Qualcuno volò sul nido del cuculo. È quella capacità che ha impedito a Chinatown di diventare un tipico film poliziesco di genere. Nicholson in realtà era stato amico del regista Polanski molto prima dell’omicidio della moglie di quest’ultimo, Sharon Tate, per mano della Famiglia Manson, e lo sostenne nei giorni successivi alla loro morte. Dopo la morte della Tate, si dice che l’attore abbia cominciato a dormire con un martello sotto il cuscino e prese delle pause dal lavoro per assistere al processo.

Uno dei più grandi successi di Nicholson arrivò nel 1975, con il suo ruolo di Randle P. McMurphy nel sopracitato Qualcuno volò sul nido del cuculo. Il film era un adattamento del romanzo di Ken Kesey, diretto da Miloš Forman e co-prodotto da Michael Douglas. Nicholson interpreta un paziente anti-autoritario in un ospedale psichiatrico dove diventa un leader ispiratore per gli altri pazienti. A interpretare uno dei pazienti c’era Danny DeVito e Nicholson apprese in seguito che il collega era cresciuto nella stessa zona del New Jersey, e conoscevano molte delle stesse persone.

Il film conquistò gli Academy Awards con nove nomination, e ne vinse cinque, compresa la prima di Nicholson come miglior attore. Forman ha permesso a Nicholson di improvvisare per tutto il film, compresa la maggior parte delle sequenze di terapia di gruppo. La sua performance è stata così descritta:

Nicholson è ovunque; la sua energia spinge il reparto di pazzi e ne fa un ensemble, un coro di persone intrappolate in un casino senza un posto dove andare, ma che ancora combattono per qualche fragile senso di se stessi. … Ci sono scene che sono tanto intime – e nel loro linguaggio, doppiamente più ruvide – quanto i migliori momenti de Il padrino… [e] molto al di sopra della corsa generale delle performance hollywoodiane.

Gli anni Settanta e Ottanta di Nicholson

Sempre nel 1975, Nicholson recitò in Professione: reporter di Michelangelo Antonioni, co-protagonista Maria Schneider, dove interpreta il ruolo di un giornalista, David Locke, che durante un incarico in Nord Africa decide di smettere di fare il giornalista e semplicemente scomparire assumendo una nuova identità nascosta. Sfortunatamente, la persona morta di cui assume l’identità si rivela essere un contrabbandiere di armi in fuga. Fu girato in Algeria, Spagna, Germania e Inghilterra e il film ricevette buone recensioni, rilanciando la reputazione di Antonioni come uno dei grandi registi del cinema. La critica e sceneggiatrice Penelope Gilliatt fornisce una panoramica del ruolo di Nicholson come segue:

Professione: reporter è un ritratto non idealizzato di un uomo prosciugato il cui unico stimolo rimasto è quello di sfidare la fortuna. Ancora e ancora, nel film, lo vediamo corteggiare il pericolo. Gli interessa camminare sul filo del rischio. Lo fa con passività come se prendesse parte ad un gioco inespressivo di doppio gioco con la vita. L’interpretazione di Jack Nicholson è una meraviglia di intuizione. Come animare una personalità che c’è a malapena.

Continuò ad accettare ruoli più insoliti. Prese un piccolo ruolo in Gli ultimi fuochi, al fianco di Robert De Niro, e un altro ruolo nel western Missouri (1976) di Arthur Penn, appositamente per lavorare con Marlon Brando. Nicholson fu particolarmente ispirato dall’abilità recitativa di quest’ultimo, ricordando che in gioventù, come assistente manager in un teatro, guardò Fronte del porto circa quaranta volte: “Faccio parte della prima generazione che ha idolatrato Marlon Brando“, disse l’attore.

Anche se non ha ottenuto alcun premio Oscar per l’adattamento di Stanley Kubrick di Shining (1980), rimane uno dei suoi ruoli più significativi. Fu la prima scelta del regista per interpretare il personaggio principale, anche se l’autore del libro, Stephen King, voleva che la parte fosse interpretata da un “uomo qualunque”. Sul set, Nicholson appariva sempre nel personaggio, e se Kubrick sentiva che conoscesse abbastanza bene le sue battute, lo incoraggiava a improvvisare e ad andare oltre il copione. Per esempio, improvvisò la sua ormai famosa battuta “Ecco Johnny!“, insieme a una scena in cui scatena la sua rabbia su sua moglie mentre lei interrompe la sua scrittura. Ci furono anche riprese estese di scene, dovute al perfezionismo di Kubrick. Nicholson girò inoltre una scena con il barista fantasma trentasei volte.

Nel 1982, ha recitato come un agente dell’immigrazione in Frontiera, diretto da Tony Richardson. Era co-protagonista anche Warren Oates, che interpretava un funzionario di frontiera corrotto, e il regista voleva che Nicholson interpretasse il suo ruolo in modo meno espressivo di quanto avesse fatto nei suoi ruoli precedenti. “Less is more“, gli disse, e voleva che indossasse occhiali da sole riflettenti per rappresentare al meglio la tenuta dei poliziotti di pattuglia. Nicholson vinse il suo secondo Oscar, un Academy Award come miglior attore non protagonista, per il ruolo dell’astronauta in pensione Garrett Breedlove in Voglia di tenerezza (1983), diretto da James L. Brooks e interpretato da Shirley MacLaine e Debra Winger.

L’attore continuò a lavorare prolificamente negli anni ’80, recitando in film come Il postino suona sempre due volte (1981), Reds (1981), dove Nicholson ritrae lo scrittore Eugene O’Neill con grande intensità; L’onore di Prizzi (1985); Heartburn (1986); Le streghe di Eastwick (1987), Broadcast News (1987) e Ironweed (1987). Seguirono anche tre nomination agli Oscar (Reds, L’onore di Prizzi e Ironweed). John Huston, che diresse L’onore di Prizzi, disse della recitazione di Nicholson: “Lui illumina semplicemente il libro. Mi ha colpito in una scena dopo l’altra; il film è composto in gran parte da prime riprese con lui.“

Nel film Batman del 1989, Nicholson interpretò lo psicotico assassino e cattivo, il Joker. Il film fu un successo internazionale, e in particolare, grazie a un accordo percentuale, l’attore guadagnò una percentuale dell’incasso al botteghino stimata tra i 60 e i 90 milioni di dollari. Disse di essere “particolarmente orgoglioso” della sua interpretazione del Joker: “Lo consideravo una parte importante nella pop art“, sostenne.

I “pezzi da…Novanta”

Per il suo ruolo della “testa calda” del colonnello Nathan R. Jessup in Codice d’onore (1992), un film su un omicidio in un’unità del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Nicholson ricevette un’altra nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Una recensione descrive la sua performance come “ammaliante”, aggiungendo che ha ritratto “la quintessenza della mentalità militare“. Il regista del film, Rob Reiner, ricorda come il livello di esperienza recitativa di Nicholson abbia influenzato gli altri attori durante le prove:

Ho avuto la fortuna di avere Jack Nicholson lì. Sa quello che fa, e viene a recitare, ogni volta, a pieno ritmo! E ciò che dice a molti degli altri attori è: ‘E’ meglio che mi metta in gioco perché questo tizio sta venendo a recitare! Quindi non posso tirarmi indietro; devo arrivare fino al suo livello’.

Nel 1996, Nicholson collaborò ancora una volta con il regista di Batman, Tim Burton, in Mars Attacks, facendo il doppio ruolo con due personaggi contrastanti, il presidente James Dale e il promotore immobiliare di Las Vegas Art Land. In un primo momento, ai dirigenti dello studio Warner Bros. non piaceva l’idea di uccidere il personaggio di Nicholson, così Burton ha creato due personaggi e li ha uccisi entrambi. Ma non tutte le sue interpretazioni sono state ben accolte: è stato nominato ai Razzie Awards come peggior attore per Man Trouble (1992) e Hoffa (1992). Tuttavia, la performance di Nicholson in quest’ultimo film gli valse anche una nomination ai Golden Globe.

L’attore vinse il suo successivo premio Oscar come miglior attore nella commedia romantica Qualcosa è cambiato (1997), il suo terzo film diretto da James L. Brooks. Ha interpretato Melvin Udall, un romanziere meschino e ossessivo-compulsivo e il suo Oscar fu abbinato a quello di migliore attrice per Helen Hunt, che interpretava una cameriera di Manhattan, madre single e spiritosa, coinvolta in un’amicizia di amore e odio con Udall, un cliente abituale del ristorante. Il titolo fu un enorme successo al botteghino, incassando 314 milioni di dollari, il che lo rese il secondo film di Nicholson con il maggior incasso della sua carriera, dopo Batman.

Nicholson ammette che inizialmente non gli piaceva interpretare il ruolo di un uomo di mezza età accanto a una Hunt molto più giovane, vedendolo come un cliché cinematografico. “Ma Helen ha eliminato il problema sin dal primo incontro“, ha affermato. “E ho smesso di pensarci“. Sono andati d’accordo durante le riprese, con la Hunt che ha sostenuto di essere stata trattata “come una regina”, e hanno legato subito. Nel 2001 infine, Nicholson fu il primo attore a ricevere il Premio Stanislavskij al 23º Festival Internazionale del Cinema di Mosca per aver “conquistato le vette della recitazione e della fedeltà“.

I lavori più recenti

In A proposito di Schmidt (2002), abbiamo visto l’attore interpretare un attuario in pensione di Omaha, Nebraska, che mette in discussione la propria vita dopo la morte della moglie. La sua performance gli ha fatto guadagnare una nomination all’Oscar come miglior attore. In Anger Management (2003), la cui serie omonima con Charlie Sheen (figlio di Martin) è disponibile su Prime Video, ha interpretato un terapista aggressivo con il compito di aiutare un uomo troppo pacifista, interpretato da Adam Sandler e, nel 2003, ha anche recitato in Tutto può succedere, nel ruolo di un vecchio playboy che si innamora della madre (Diane Keaton) della sua giovane ragazza.

Alla fine del 2006, Nicholson ha segnato il suo ritorno al lato oscuro nei panni di Frank Costello, un nefasto boss della mafia irlandese di Boston, basato su Whitey Bulger che all’epoca era ancora in fuga, accanto a Matt Damon e Leonardo DiCaprio nel film premio Oscar di Martin Scorsese The Departed, un remake di Infernal Affairs di Andrew Lau. Il ruolo ha fatto guadagnare all’attore il plauso della critica mondiale, insieme a vari premi e nomination, tra cui una ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Infine, nel 2007, Nicholson è stato anche co-protagonista con Morgan Freeman in Non è mai troppo tardi di Rob Reiner, dove hanno rappresentato due uomini morenti che realizzano finalmente la loro lista di obiettivi; per calarsi al meglio nel ruolo, Nicholson ha visitato un ospedale di Los Angeles per vedere come i malati di cancro affrontano le loro malattie.

Il successivo ruolo cinematografico di Jack lo vide riunirsi con James L. Brooks per un ruolo di supporto come padre del personaggio di Paul Rudd nel film del 2010 Come lo sai, ma negli anni successivi Nicholson si è ritirato dalla recitazione a causa della perdita di memoria. In un articolo di Vanity Fair del settembre 2013, Nicholson ha detto che non si considerava in pensione, semplicemente che ora era meno spinto a calcare le scene. Il 15 febbraio 2015, Nicholson fece un’apparizione speciale come presentatore a SNL 40, lo speciale per il 40º anniversario del Saturday Night Live e dopo la morte del pugile Muhammad Ali il 3 giugno 2016, apparve su The Fight Game della HBO con Jim Lampley per un’intervista esclusiva sulla sua amicizia con Ali.

La vita privata e i numerosi figli

L’unico matrimonio di Nicholson fu con Sandra Knight dal 17 giugno 1962 all’8 agosto 1968, ma erano separati da due anni prima del divorzio. Dal matrimonio è nata una sola figlia, Jennifer (nata il 13 settembre 1963), anche lei attrice, così come a sua volta suo figlio, Duke Norfleet (nato nel 1999), è anch’egli un attore, con il nome di Duke Nicholson. In seguito al divorzio, Nicholson ha avuto altre relazioni, talvolta con (iniziali) mancati riconoscimenti di paternità: l’attrice Susan Anspach ha sostenuto che suo figlio, Caleb Goddard (nato il 26 settembre 1970), sia di Nicholson, il quale, nel 1984, ha dichiarato di non esserne convinto, ma solo nel 1996 la paternità è stata riconosciuta.

Tra l’aprile 1973 e il gennaio 1990, Nicholson ebbe una relazione altalenante con l’attrice Anjelica Huston che incluse periodi di sovrapposizione con altre donne, tra cui la modella danese Winnie Hollman, con la quale ebbe una figlia, Honey Hollman (nata nel 1981), e dal 1989 al 1994 si unì anche all’attrice Rebecca Broussard. Insieme hanno avuto due figli: Lorraine Nicholson (nata il 16 aprile 1990 – dal nome di sua zia), e Raymond (nato il 20 febbraio 1992). A metà degli anni 1990 inoltre, l’attore ebbe una figlia, Tessa, con Jeannine Gourin, seguita da un’altra relazione, dal 1999 al 2000, con Lara Flynn Boyle.

Nicholson ha dichiarato che i figli “danno alla tua vita una risonanza che non può avere senza di loro… Come padre, sono sempre presente. Do amore incondizionato.” Tuttavia, ha anche lamentato che non ha condiviso abbastanza con la sua prima figlia, perché stava cercando di fare carriera. E possiamo dirlo forte, questo aspetto lo ha sicuramente realizzato, diventando una delle stelle più brillanti del cielo di Hollywood.