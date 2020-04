James Gunn consiglia dei film d’azione da guardare in quarantena

Anche buona parte dei cittadini statunitensi è costretta a casa a causa dell’emergenza sanitaria in corso, incluso lo scrittore e regista de “I Guardiani della Galassia” James Gunn, che ha deciso di stillare una lista dei migliori film d’azione da vedere per passare il tempo mentre si è nelle proprie abitazioni.

Abbiamo deciso di selezionarne alcuni e parlarvene brevemente, indicandovi anche dove poterli acquistare. In fondo a questa news troverete il tweet di Gunn con la lista completa.

Kung Fusion

Dopo il successo di Shaolin Soccer, l’attore e regista Stephen Chow ottiene un altro successo con questa folle parodia a base di kung-fu.

Kung Fusion è la storia del giovane Sing, un teppistello della Shangai degli anni ’30, che si ritrova suo malgrado invischiato nei loschi affari della Gang Delle Asce, intenta a sterminare ogni sua gang rivale. In un susseguirsi di situazioni surreali e coreografie ai limiti dell’inverosimile, il film è piacevole e divertente al punto giusto, complice anche un adattamento italiano davvero spiritoso.

Matrix

Matrix fa oramai parte della cultura cinematografica mondiale, tanto da influenzare buona parte delle pellicole di fantascienza e non di tutti gli anni successivi. Scritto e diretto dalle sorelle Wachowski, il film parla di come il programmatore Thomas Anderson, che utilizza lo pseudonimo NEO, scopra che tutto ciò che lo circonda non è mai stato reale, ma che quasi l’intera umanità viva segregata in una sorta di realtà virtuale creata dalle macchine denominata “Matrix”. Al di là che siate appassionati o meno di fantascienza, Matrix è un film che va visto assolutamente anche solo per l’impatto che ha avuto sulla cultura e la cinematografia mondiale.

Io vi troverò

«Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò… e vi ucciderò». La frase pronunciata da Bryan Millis, interpretato da Liam Neeson, è famosissima, tanto da diventare un tormentone. E Io vi troverò è un film d’azione eccezionale, con un Neeson davvero in forma e Luc Besson alla sceneggiatura e alla regia. La storia è molto semplice, ma ben raccontata: un gruppo di criminali rapisce la figlia di Bryan Millis, ex agente delle forze speciali americane e della CIA, per poterla rivendere come prostituta. E’ così che l’ex agente segreto si mobiliterà in giro per l’Europa per poter salvare sua figlia e fermare i malavitosi.

Mad Max: Fury Road

L’immaginario creato da George Miller per Mad Max: Fury Road è suggestivo ed è diventato un caposaldo per tutto ciò che riguarda la fantascienza post-apocalittica e i film d’azione in generale. Con ben 6 Oscar vinti nell’edizione 2016, il film racconta le vicende di Max, un ex poliziotto che vive in un Australia di un futuro distopico, in cui la civiltà umana è fondamentalmente crollata a causa di una serie di catastrofi.

Kingsman – Secret Service

Pochi lo sanno, ma Kingsman – Secret Service è tratto da un fumetto intitolato The Secret Service, scritto da Mark Millar e illustrato da Dave Gibbons, ma non è di supereroi che parliamo. Il protagonista della storia è Eggsy, un ragazzo di un quartiere povero di Londra con una vita disastrosa, ma molto intelligente e talentuoso, che verrà in contatto con i Kigsman, un’agenzia segreta che lo addestrerà per affrontare le minacce globali del mondo.

Con un bravissimo Taron Egerton, un incredibile Colin Firth e un cattivo d’eccezione come Samuel L. Jackson, Kingsman – Secret Service è un film d’azione puro e divertente, con scene spericolate e coreografie dei combattimenti da urlo (con menzione speciale per Mark Strong)!

Questi sono solo alcuni dei film d’azione che James Gunn ha consigliato, ma se volete vedere la lista completa, vi lasciamo il tweet originale con l’intera lista (che vanta più di 30 titoli!):