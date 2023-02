Non è la prima volta, in questi giorni, che sentiamo parlare James Gunn di connessioni fra i vari progetti nel futuro del DCU, includendo nel mazzo anche i videogiochi. Adesso il nuovo co-presidente dei DC Studios ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua visione riguardo al ruolo che i videogame giocheranno all’interno del cosiddetto “Capitolo Uno”.

Foto: Kingdom come ©Panini Comics

Per James Gunn i videogiochi DC dovranno collegarsi con i film e gli altri prodotti

Durante una recente intervista con DC.com (tramite Cbr) James Gunn ha spiegato quale sarà il ruolo dei videogiochi nel futuro dell’universo DCU, evidenziando che il loro peso, in termini di narrazione, sarà cruciale per approfondire le dinamiche proposte sul piccolo e grande schermo:

Non è che uscirà il film di Superman e subito dopo un gioco a tema Superman. Sarà più probabile, per ipotesi, che i videogiochi proseguiranno la storia di Superman, per poi collegarsi a un successivo film di Supergirl. Una vera e propria storia nel mezzo. Potrebbe esserci un gioco su Krypto che possiamo giocare fra i due, o qualcosa che è ambientato nel mondo con questi personaggi, pur essendo a parte. Vogliamo dare ai giochi il risalto che meritano.

Per Gunn, quindi, i giochi potrebbero rappresentare un ulteriore approfondimento di quello cui abbiamo assistito nelle pellicole DC, anche se non è ancora chiaro come si voglia mettere in pratica questa cosa. Costruire un lungo percorso che coinvolga cinema, tv e videogiochi in funzione dello stesso mondo non è cosa facile, specialmente quando si tratta di personaggi estremamente longevi.

È bene anche ricordare, inoltre, che al momento sono già in arrivo alcuni titoli targati DC, anche se totalmente slegati dal DCU (come lo è stata la serie di Batman: Arkham, che trovate su Amazon) di cui parlano Gunn e Safran. L’idea di un universo interconnesso anche con la dimensione videoludica è sicuramente interessante, specialmente se verrà impiegata per ogni cosa la medesima cura, come anche accennato in altre sedi. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e informazioni in merito ai nuovi progetti DC.