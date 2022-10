James Gunn e Peter Safran sono stati scelti come co-presidenti e co-CEO dei DC Studios, la nuova casa di produzione nata dall’acquisizione dei DC Films per conto della Warner Bros. Discovery.

James Gunn e Peter Safran co-presidenti dei DC Studios

Gunn e Safran ora supervisioneranno film, serial e serie animate presso i DC Studios. Saranno a capo della nuova casa di produzione per via ufficiale dal 1° novembre e collaboreranno direttamente col presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, lavorando anche a stretto contatto con Mike De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e CEO di Warner Bros. Film Group. Entrambi dovrebbero anche continuare a lavorare su altri progetti al di fuori di DC.

David Zaslav ha commentato così l’inizio di questa collaborazione:

“La DC ha alcuni dei personaggi più divertenti, potenti e iconici del mondo e sono entusiasta di avere i talenti singolari e complementari di James e Peter che si uniscono al nostro team, sovrintendendo alla direzione creativa del leggendario Universo DC. La loro esperienza decennale nel cinema, gli stretti legami con la comunità creativa e la comprovata esperienza che sa entusiasmare i fan dei supereroi in tutto il mondo, li rendono particolarmente qualificati per sviluppare una strategia a lungo termine su film, TV e animazione, e portare questo iconico franchise a il livello successivo di narrazione creativa”.

Da quando è stato annunciato che Walter Hamada si sarebbe dimesso dalla carica di capo della DC Films, è iniziata la ricerca per trovare qualcuno che supervisionasse l’Universo DC. Sono stati presi in considerazione numerosi nomi per il ruolo, ma non c’era ancora stato nulla di concreto. Fino ad ora.

Gunn non è estraneo al mondo degli adattamenti dei fumetti in generale, avendo diretto film sia per la Marvel sia per la DC. Attualmente è al lavoro sul terzo film de I Guardiani della Galassia per la Marvel. Gunn ha anche scritto e diretto il reboot di The Suicide Squad per la DC e ha creato la serie spin-off della HBO Max Peacemaker.

Safran, invece, ha prodotto diversi film DC, tra cui Aquaman e Shazam, oltre ai loro rispettivi sequel, così come The Suicide Squad e Peacemaker con Gunn.