Al San Diego ComiCon 2022, Marvel Comics non ha lesinato annunci roboanti, che hanno messo ben in chiaro ai lettori della Casa delle Idee come i prossimi mesi saranno particolarmente interessanti per il Marvel Universe. Dopo aver annunciato un evento come Dark Web, al panel della casa editrice si è palesato un altro grande evento Marvel: Avengers Assemble Alpha. Il titolo, come facilmente intuibile, riguarda gli Eroi più Potenti della Terra, ma a rendere ancor più interessante questo annuncio è la conferma che questo evento sarà il culmine della gestione di Jason Aaron dei Vendicatori.

Marvel annuncia Avengers Assemble Alpha, una saga che rivoluzionerà il mondo dei Vendicatori

Avengers Assemble Alpha sarà infatti il culmine della lunga gestione di Aaron, che aveva preso in mano le redini della formazione supereroica del Marvel Universe nel 2017, introducendo i Vendicatori preistorici, passando poi a presentare una formazione di Vendicatori del multiverso con Avengers Forever, in cui assieme ad Aaron Kuder creava questo team per fermare la minaccia dei Maestri del Male. Villain affrontati anche dalla formazione titolare dei Vendicatori, sempre curata da Aaron, che si sono confrontati anche con un nemico del calibro di Mefisto.

La gestione di Aaron dei Vendicatori, in tutte le loro attuali formazioni, ha consentito all’autore di presentare insoliti risvolti del passato del Marvel Universe, sfruttando la presenza dei Vendicatori della Preistoria. È proprio all’interno delle avventure di questi ultimi, come vedremo in Avengers: 1,000, 000 B.C. #1, che scopriremo come Odino e la Forza Fenice abbiano avuto un trascorso intimo che potrebbe avere avuto conseguenze anche sull’esistenza Thor. Lo stesso Aaron aveva lasciato intendere un simile evento proprio durante la sua gestione del Dio del Tuono.

Avengers Assemble Alpha sarà disegnato da Bryan Hitch, e la sinossi presentata da Marvel Comics lascia presagire grandi eventi per gli Eroi più Potenti della Terra: