Secondo alcune indiscrezioni del sito Bleeding Cool, lo scrittore americano Jason Aaron potrebbe lanciare a breve una nuova testata del Punisher, il vigilante della Marvel Comics portato più volte al cinema e anche in tv da Netflix, prima introducendolo in Daredevil e poi dedicandogli una serie di due stagioni.

Jason Aaron sarà il nuovo scrittore di Punisher?

Ultimamente, il personaggio di Frank Castle è stato oggetto di una serie di critiche e attacchi, rivolti poi anche contro la Marvel e la stessa Disney: in diverse occasioni, come in occasione dei movimenti Black Lives Matter e dei disordini a Capitol Hill, il teschio del Punisher è stato usato da forze di milizia, poliziotti, esercito e dai suprematisti bianchi, e le richieste di cambiare il simbolo, o addirittura di cancellare il personaggio.

Effettivamente fino a poco tempo il Punisher ha rivisto ridimensionato il proprio spazio nei fumetti Marvel: chiusa la serie scritta da Matthew Rosenberg, la miniserie Punisher vs Barracuda, messa in pausa durante la pandemia, non è ancora stata ripresa, e la sua presenza in Savage Avengers è stata interrotta. Nel corso del 2021 Frank Castle è però riapparso nella miniserie The Marvels e successivamente sulla testata di Avengers, scritta proprio da Jason Aaron. Va specificato che la sua apparizione è avvenuta in occasione della parentesi Heroes Reborn (attualmente in pubblicazione anche in Italia grazie a Panini Comics) in un episodio scritto da Ethan Sacks e disegnato da Luca Pizzarri (in cui Frank Castle appare con una tuta priva del suo iconico teschio).

Non sarebbe la prima volta che Jason Aaron si cimenterebbe a scrivere una storia del Punisher: lo sceneggiatore ha già lavorato sulla testata Punisher MAX dal 2009 al 2012 insieme al disegnatore Steve Dillon, una serie che vi consigliamo di recuperare su Amazon. In molti hanno auspicato che il personaggio venga cambiato e rivoluzionato alla luce dei recenti avvenimenti, e questo potrebbe avvenire con uno sceneggiatore capace e che conosce il personaggio, proprio come Jason Aaron.

Su questa base, Bleeding Cool ha dunque affermato che Jason Aaron sarà sceneggiatore di una nuova testata del Punisher. Attendiamo dunque una conferma ufficiale da parte dello scrittore o dell’editore stesso.

Vi invitiamo a scoprire 5 versioni alternative del Punisher in questo nostro articolo

Jason Aaron è uno sceneggiatore apprezzato e riconosciuto per diversi titoli: per l’etichetta Vertigo della DC Comics ha pubblicato Scalped, in Image Comics ha realizzato Southern Bastards, The Goddamned e Sea of Stars, mentre per la Marvel ha firmato le storie di Doctor Strange, Wolverine, un lungo ciclo su Thor e la serie principale di Star Wars.