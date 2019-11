Jaws of the Lion: svelato il nome dell’espansione di Gloomhaven

Cephalofair Games ha rivelato il nome della sua nuova e attesa espansione di Gloomhaven. Il nuovo capitolo si chiamerà Gloomhaven: Jaws of the Lion.

Gloomhaven è un gioco in scatola ideato da Isaac Childres. Si tratta di un cooperativo di avventura con miniature, che coinvolge i suoi giocatori in una campagna in continua evoluzione in pieno stile Legacy. Per via della sua complessità Gloomhaven è stato spesso paragonato ad “un gioco di ruolo in scatola“.

Gloomhaven: Jaws of the Lion vedrà lo svolgersi di una nuova ed appassionante campagna di gioco, ambientata prima di Gloomhaven, e seguirà le avventure di un gruppo di mercenari impegnati nell’investigare alcune misteriose sparizioni.

Il titolo “Jaws of the Lion” si riferisce ad al gruppo di quattro mercenari protagonista della vicenda; tra questi nuovi eroi ci sarà anche la Voidwarden (letteralmente Guardiana del Vuoto). Questa eroina sarà un’umana miracolosamente scampata al Void, che ha giurato di proteggere gli altri da un fato simile. Sul corpo della Guardiana del Vuoto sono infatti visibili i segni lasciati dal Vuoto, tuttavia questo personaggio è in grado di incanalare questo potere, per piegare i suoi nemici o per aiutare i suoi alleati.

Gloomhaven: Jaws of the Lion offrirà un’esperienza di gioco in linea con quella del precedente titolo, ma il gioco non necessiterà delle mappe, appoggiandosi completamente al libro degli scenari, che conterrà tutto il necessario per lo svolgersi della campagna.

Oltre a presentare una versione di sé alleggerita nei componenti, Jaws of the Lion sarà caratterizzato da un esaustivo tutorial in cinque scenari e di un regolamento più snello e di facile apprendimento.

Gloomhaven: Jaws of the Lion sarà messo in commercio durante l’estate del 2020 ad un prezzo indicativo di 40-50 dollari. Il gioco conterrà 4 nuovi personaggi, 7 nuovi mostri, 3 nuovi boss ed una campagna da 25 scenari.