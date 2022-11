Nel corso di un’intervista rilasciata a Deadline, Jeffrey Dean Morgan (interprete di Negan) e Lauren Cohan (Maggie) hanno fornito alcune informazioni su The Walking Dead: Dead City, lo spin-off della celebre serie che li vedrà protagonisti.

Jeffrey Dean Morgan: ecco come Negan cambierà in The Walking Dead: Dead City

Precedentemente intitolato L’isola dei morti, lo spin-off di Maggie e Negan vede i due personaggi viaggiare in una Manhattan post-apocalittica da molto tempo isolata dalla terraferma. Questa viene presentata dalla sinossi di AMC come “Una città fatiscente e piena di morti , i cui abitanti hanno preso possesso di New York City, trasformandola in mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore”.

Mentre la serie principale tratta dall’omonimo fumetto (che potete recuperare a questo link Amazon) si conclude con un salto temporale in avanti di circa un anno, dove viene mostrato che Negan ha abbandonato il gruppo, lo spin-off avrà luogo, almeno secondo Dean Morgan, dopo altri due anni: vuol dire che saranno passati tre anni dall’ultima volta che Negan e Maggie hanno passato del tempo insieme. Proprio in virtù di questo lasso di tempo, Morgan si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul personaggio che interpreta:

Penso che questo spin off avrà luogo un paio d’anni dopo il finale di Walking Dead, e questo porta con sé un problema: non sappiamo cosa succede a questi personaggi. E Negan avrà l’opportunità di ricadere nei suoi vecchi modi di fare. È una creatura abitudinaria e sa come sopravvivere.

Nel corso dell’intervista, l’attore ha continuato ad analizzare i possibili cambiamenti di Negan:

Quando era con il gruppo c’erano determinati modi per sopravvivere, a cui ha cercato di di adattarsi. Sono preoccupato per qualsiasi cosa sia accaduta in questi due anni lontano dal gruppo, cosa diventerà e chi diventerà . E così, quando Maggie e lui saranno nuovamente insieme, c’è una buona possibilità che Negan non sia la stessa persona che abbiamo visto alla fine dello show. Credo ci sia una buona possibilità che non sarà più quel tipo di persona, perché lui si adatta a ciò che lo circonda e le cose sono veramente difficili. Tornerà ad alcune vecchie abitudini.

Attualmente non è ancora noto come o perché Maggie e Negan vadano a Dead City, nella città di New York; ma una cosa è sicura: questo nuovo luogo porterà con sé nuovi sopravvissuti, nuovo spazi e nuovi pericoli e anche nuove versioni di Maggie e Negan.

A tal proposito Dean Morgan si è così espresso:

Questi personaggi avranno difficoltà a relazionarsi l’uno con l’altro, è questo è uno dei motivi per cui volevo così tanto fare Dead City. Ho solo pensato che fosse affascinante che pur essendo due personaggi che si odiano a vicenda debbano trovare un modo per lavorare insieme”, ha detto Morgan. “Nell’ultima stagione di The Walking Dead li abbiamo visti costretti a lavorare insieme, abbiamo visto quanto poco si sopportassero e quanto fossero ai ferri corti. E quindi, credo che Dead City sia un’opportunità per cogliere questo aspetto e elevarlo all’ennesima potenza. Sarà molto interessante da vedere.

Anche Lauren Cohan si è mostrata elettrizzata dal progetto:

È veramente bello, devo essere onesto con te. Voglio dire, c’è un tale senso di rinnovamento, sebbene lo abbiamo fatto per molto tempo, ora dobbiamo spingerci fisicamente ed emotivamente in un territorio nuovo, e dobbiamo farlo con tutta l’intensità cdi cui siamo capaci.

Le riprese di Dead City sono giunte alle fasi finali: la prima puntata dello spin off di The Walking Dead dovrebbe essere trasmessa entro la prima metà 2023.