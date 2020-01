Jennifer Aniston avrebbe voluto interpretare Wonder Woman

Agli ultimi Screen Actors Guild Awards, Jennifer Aniston ha vinto un premio per la sua interpretazione nella serie per AppleTV The Morning Show. Dopo la sua vittoria, l’attrice ha parlato con la stampa e ad un certo punto la vincitrice del SAG Award ha riconfermato che c’è un ruolo da supereroina che avrebbe sempre voluto interpretare.

Durante le interviste stampa, Jennifer Aniston ha menzionato il fatto di aver “voluto essere Wonder Woman, ma ho aspettato troppo a lungo“. Mentre potrebbe aver perso l’occasione di interpretare l’amazzone originaria di Themyscira , che è attualmente interpretata da Gal Gadot nella serie di film della Warner Bros. , l’attrice ha aggiunto che spera di tornare alle commedie andando avanti:”Ho molto da fare. Sinceramente, davvero, sento di dare il via a un passo creativo. Ho appena scoperto un nuovo amore per questo in un modo nuovo che non sapevo di avere prima, quindi ho quasi nuovi occhi che mi permettono di vedere cosa faccio come attrice. Voglio fare più commedie. Voglio fare delle risate. ”

Nel frattempo, Gal Gadot tornerà nei panni di Diana Prince nel tanto atteso sequel di Wonder Woman. I dettagli completi sulla trama di Wonder Woman 1984 sono stati tenuti nascosti, ma si dice che segua l’amazzone interpretata da Gal Gadot mentre entra in conflitto con l’Unione Sovietica negli anni ’80 e che incontrerà una formidabile nuova avversaria di nome Cheetah.

Diretto da Patty Jenkins, con una sceneggiatura che ha scritto insieme a David Callaham e un soggetto sviluppato con Geoff Johns, Wonder Woman 1984 con Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wigg, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson e Robin Wright ucirà nelle sale a Giugno del 2020.