Jocaranda Games: giochi per famiglie per riscoprire il piacere del gioco

Nel panorama dei giochi italiano è nata Jocaranda Games, una nuova realtà editoriale che, nonostante le difficoltà di questo particolare periodo, è pronta a far giocare bambini e famiglie con i suoi prodotti.

Jocaranda Games è un editore con sede a Roma, il cui obiettivo è quello di riunire i nuclei familiari per riscoprire il piacere del gioco offline.

Per Jocaranda Games la sfida da raccogliere sarà andare controcorrente in una società sempre più interconnessa e dipendente dalle tecnologie digitali e creare opportunità di gioco in grado di coinvolgere soprattutto i giovanissimi e le loro famiglie, facendogli riscoprire il piacere di giocare insieme in famiglia, grazie a prodotti che presentano dinamiche di gioco divertenti e coinvolgenti per tutti.

Fondata verso la fine del 2019, l’editore vuole distinguersi con il suo team di creativi che curerà a tutto tondo (dall’ideazione alla distribuzione) i propri prodotti. I giochi proposti nel loro parco titoli saranno sia giochi in scatola che di carte.

L’editore, nella creazione dei propri giochi, punterà soprattutto su meccaniche semplici ma coinvolgenti unite a grafiche accattivanti e sulla qualità dei materiali di alto livello, per offrire prodotti di intrattenimento longevo, di elevato impatto estetico e duraturi nel tempo.

Jocaranda Games proporrà alcuni titoli come il gioco horror Evil Granny (ispirato al videogioco Granny) e il titolo a tema scientifico Nucleo, entrambi di prossima uscita.

Per tutte le informazioni su Jocaranda Games potete visitare il loro sito a questo link.