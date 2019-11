John Wick 4: l’uscita del film potrebbe essere rinviata

A quanto pare, il debutto della nuova pellicola cinematografica che vede come protagonista una delle più grandi star canadesi, vale a dire Keanu Reeves, potrebbe subire una variazione di programma. Infatti sembrerebbe che l’uscita di John Wick 4 – a causa dei molteplici impegni dell’attore che lo tengono lontano dal set del nuovo film – sarà rinviata.

Inizialmente il debutto del capitolo 4 di John Wick era previsto per la primavera del 2021 ma, a quanto pare, la produzione della pellicola non sta procedendo secondo i piani, motivo per il quale la data di uscita sarà quasi certamente spostata. Infatti, a confermare questa ipotesi, pare sia stato un altro attore che fa parte del cast del film con Keanu Reeves, vale a dire Lance Reddick. Proprio a tal proposito l’attore statunitense che nello show interpreta il personaggio di Charon avrebbe dichiarato quanto segue:

“L’ultima notizia che ho avuto è che non esiste ancora una sceneggiatura, ma era il mese scorso. So che ci stanno lavorando, ma uno dei problemi principali è incastrare gli impegni di Keanu Reeves per Matrix 4 e Bill & Ted. Sta lavorando per ben tre franchise e non sono sicuro di quake progetto inizierà per primo.”

Dunque, come confermato da Reddick, oltre al ritardo nella sceneggiatura, il problema principale è l’assenza di Keanu Reeves causata principalmente dagli show di Matrix 4 e Bill & Ted. Insomma, negli ultimi anni sembrerebbe che l’attore canadese sia sommerso di impegni cinematografici. Basti pensare che nel corso di questo anno ha partecipato ad almeno 3 pellicole cinematografiche, tra cui un doppiaggio in Toy Story 4. E anche per il prossimo anno sono previste altre numerose collaborazioni. Quindi, se si considerano tutti questi dettagli, è veramente molto probabile che l’uscita di John Wick 4 potrebbe essere rinviata.