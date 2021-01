John Wick 4, le riprese potrebbero iniziare quest’anno

Dopo che il terzo capitolo della serie cinematografica con protagonista Keanu Reeves, John Wick 3: Parabellum, ha incassato un notevole successo tra il pubblico, Lionsgate ha rapidamente confermato l’intenzione di produrre non uno ma ben due seguiti cinematografici, oltre ad annunciare una serie TV prequel affidata al canale on demand statunitense Starz: The Continental, che racconterà le vicende del famoso hotel della serie raccontandone le origini.

Se già alla fine del 2019 si iniziava a parlare dei primi ritardi per John Wick 4, ovviamente l’emergenza causata dalla pandemia di COVID-19 ha peggiorato le cose per tutto l’arco del 2020, ovviamente non solo per Lionsgate ma per tutta l’industria cinematografica.

Finora abbiamo soltanto saputo che i prossimi due film saranno girati insieme. Forse però potremmo iniziare a vedere la proverbiale luce in fondo al tunnel. Ian McShane, l’attore che interpreta il personaggio di Winston, proprietario dell’hotel The Continental, ha dichiarato di aver recentemente parlato con Keanu Reeves e rivelato che alla Lionsgate avrebbero in programma di iniziare a lavorare sui sequel quest’anno:

“Keanu e io ci siamo scambiati gli auguri di Capodanno e ci siamo detti: “Spero di vederti quest’anno.” So che la sceneggiatura è in fase di scrittura e sperano di girare quest’anno. So che hanno annunciato che avrebbero fatto John Wick 4 e John Wick 5 insieme, ma chi lo sa. Gli studi annunciano ogni genere di cose. Senza dubbio, a un certo punto di quest’anno, faremo John Wick 4. “

Ovviamente per ora non esiste alcune conferma ufficiale da parte della casa di produzione, ma non sarebbe strano che arrivasse, anche considerando che il prossimo fim è attualmente previsto per il 27 maggio 2022. Il film sarà diretto ancora una volta da Chad Stahelski e la sceneggiatura è stata affidata a Shay Hatten e Derek Kolstad.