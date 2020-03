Coronavirus, tutte le serie e i film sospesi

L’emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia di Covid-19 sta stravolgendo l’industria cinematografica. Giungono costantemente notizie di film sospesi e serie cancellate, una mole di dati destinata a crescere e a stratificarsi. A seguito raccogliamo una lista di tutte le produzioni le cui riprese sono state sospese o la cui data di uscita è stata rinviata, riportando ove possibile la nuova calendarizzazione.

Cinema

Poster di No Time To Die a Bangkok.

Mission Impossible 7: le riprese veneziane sono state sospese non appena l’Italia è stata riconosciuta come l’epicentro europeo dell’epidemia.

No Time to Die: il lancio dell’ultimo film di 007 è stato spostato da aprile a novembre.

Fast & Furious 9: per evitare di debuttare nella calca invernale, Fast & Furious si sposta da maggio prossimo venturo all’aprile del 2021.

A Quiet Place Part II: l’uscita dell’horror, prevista negli States per fine marzo, è stata rinviata in data da definirsi.

The Batman: sospesa per almeno due settimane la produzione del reboot di Batman con Robert Pattinson.

Produzioni Disney in corso: tutti i live-action Disney sono stati sospesi. Tra questi La Sirenetta, il reboot Disney+ di Mamma ho perso l’aereo, The Last Duel di Ridley Scott e Nightmare Alley di Guillermo del Toro’s. Sono state sospese anche le pre-produzioni di Peter Pan & Wendy e Shrunk. Il film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è stato fermato dopo che il regista Destin Daniel Cretton si è ritirato in auto-quarantena.

Mulan: l’uscita di Mulan era imminente e Disney ha sperato fino all’ultimo di riuscire a mandarlo nei cinema il 27 marzo, ma risulta ora spostato a data da definirisi.

Onward – Oltre la magia: uscito oltreoceano, Onward è stato posticipato in Italia al 16 aprile.

The New Mutants: l’uscita del 3 aprile per lo spin-off degli X-Men è stata sospesa e dovrebbe essere riproposta entro la fine dell’anno.

Non si scherza col fuoco: commedia per famiglie prevista in Italia per il 27 febbraio, è stata rimandata in data da definirsi.

Amiche in affari: buddy movie al femminile la cui uscita è stata sospesa in Italia.

Antlers: film horror previsto per il 17 aprile, rimandato a fine anno.

L’uomo invisibile: previsto in Italia per il 5 marzo, il film horror è stato spostato in data da definirsi, ma risulterà presto disponibile sui servizi on-demand.

Military Wives: spostato dal 27 marzo al 22 maggio.

Si vive una volta sola: l’ultimo film di Verdone sarebbe dovuto uscire il 26 febbraio, ma è stato spostato a data da definirsi.

Lupin III – The First: previsto in Italia per il 27 febbraio, viene rimandato a fine anno.

Dopo il matrimonio: remake dell’omonimo film con Mads Mikkelsen, in Italia è stato spostato dal 27 febbraio a data da definirsi.

Il talento del calabrone: film di Giacomo Cimini previsto per il 5 marzo e rimandato in data da definirsi.

Un amico straordinario: film biografico su Fred Rogers con Tom Hanks, doveva uscire in Italia il 5 marzo, ma è stato rimandato in data da definirsi.

Charlie’s Angels: remake dell’omonimo film e della nota serie televisiva, era previsto in Italia per il 12 marzo, è stato fatto slittare a data da definirsi.

Honey Boy: ultimo film di Shia La Beouf, in Italia viene rimandato 5 marzo a data da definirsi.

My Hero Academia – The Movie 2: lungometraggio dell’omonimo anime, l’uscita è spostata in Italia dal 19 marzo a una data non meglio specificata di maggio.

Hello World: film d’animazione giapponese, slitta dal 9 marzo al 4 maggio.

Trolls World Tour: film d’animazione la cui uscita al cinema è stata sospesa, ma che sarà reso disponibile sui servizi on-demand.

Bloodshot: film di Vin Diesel ufficialmente confermato in Italia per il 26 marzo, ma i cinema saranno chiusi almeno fino al 3 aprile e il rinvio è d’obbligo.

Bombshell: film di denuncia con Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman, rinviato in Italia in data da definirsi.

Tornare a vincere: film sportivo con Ben Affleck, l’uscita italiana è stata spostata al 23 aprile.

I miserabili: docufiction dedicato agli scontri delle banlieue parigine, previsto per il 12 marzo è slittato in data da definirsi.

Ritorno al crimine: sequel di Non ci resta che il crimine, previsto per il 12 marzo è slittato in data da definirsi.

Serie TV

The Falcon and the Winter Soldier: le riprese per la serie Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe sono state sospese.

Grey’s Anatomy: la produzione della rediviva serie medica verrà sospesa per almeno due settimane, afferma l’ABC.

Warner Bros. Television: ferme le riprese di più di 70 serie e programmi Warner, tra queste Riverdale e The Flash.

Amazon Studios: Amazon Studios ha annunciato la sospensione della serie ispirata a Il Signore degli Anelli e di tutte le altre produzioni televisive in corso.

Netflix: il servizio di streaming ha bloccato tutte le produzioni americane delle sue serie e dei suoi film per almeno due mesi. A questi si somma anche la seconda stagione di The Witcher, girato in Grand Bretagna.

The Handmaid’s Tale: Hulu ha bloccato i lavori sulla quarta stagione.

Apple TV+: sono sospesi tutti gli show, anche quelli affidati a terzi.