The Continental: nuovi dettagli sulla serie prequel di John Wick

Il terzo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves, John Wick 3: Parabellum, ha riscosso un notevole successo tra i fan, tanto da confermare un ulteriore sequel e una serie TV in sviluppo. Proprio di quest ultima, nei giorni scorsi, sono stati rivelati ulteriori dettagli.

La rete televisiva americana Starz, ha fatto recentemente sapere che la serie ambientata nell’universo narrativo di John Wick, intitolata The Continental, verrà trasmessa sicuramente dopo l’uscita nei cinema del quarto capitolo delle vicende dell’assassino in nero, previsto per il 21 Maggio 2021.

“Ho avuto un meeting per parlare del lancio della serie. Ci piace il gruppo di scrittori e stiamo cercando di farlo nella maniera giusta in modo, che non interferisca con il film. Andrà in onda un po’ dopo il quarto film “, ha dichiarato il presidente e CEO di Starz Jeffrey Hirsch.

The Continental, racconterà le vicende del famoso hotel della serie e fungerà da prequel al franchise cinematografico, raccontandone le origini. La serie avrà come scrittore e produttore esecutivo Chris Collins, che farà anche da showrunner. Basil Iwanyk di Thunder Road Pictures sarà produttore esecutivo insieme ai registi del film Chad Stahelski e David Leitch, lo sceneggiatore Derek Kolstad e Reeves. Stahelski dirigerà l’episodio pilota della serie.

Inoltre, Keanu Reeves sarà uno dei produttori esecutivo della serie stessa e non è ben chiaro se apparirà con un cameo di John Wick all’interno di essa:”Questa è davvero una bella domanda alla quale non risponderemo“, ha dichiarato sempre Jeffrey Hirsch.

“John Wick: Chapter 3 – Parabellum”, il terzo film della serie, ha incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino globale questa estate, portando il guadagno totale dell’intero franchise che si aggira intorno ai quasi 600 milioni di dollari.