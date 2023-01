La lingerie di Jolyne Kujo è il più recente, esclusivo e bizzarro accessorio moda ispirato a Stone Ocean, la sesta parte delle vicende generazionali della famiglia Joestar, grande protagonista delle Bizzarre Avventure di JoJo, manga scritto e illustrato da Hirohiko Araki. Stone Ocean è tornato alla ribalta grazie alla sua recente trasposizione in serie animata, di cui potete trovare qui la nostra recensione.

Se siete degli appassionati della serie e desiderate un capo di abbigliamento intimo che sia ispirato alla protagonista di Stone Ocean, allora la lingerie di Jolyne Kujo di certo stuzzicherà la vostra curiosità!

JoJo Stone Ocean: la lingerie di Jolyne Kujo

Il completo intimo ispirato a Jolyne è già in vendita in Giappone. In linea con l’ambientazione nordamericana di questa saga, il completo è stato creato dal marchio di lingerie americano Bradelis New York. Il reggiseno è realizzato in pizzo elasticizzato, e il design rievoca i “fili” controllati dallo Stand di Jolyne, Stone Free. Inoltre, questo completo intimo è abbellito da un motivo ispirato agli indumenti di Jolyne, ed è interamente rivestito da uno strato di pizzo trasparente. Infine, ci sono anche un reggicalze abbinato agli slip e un girocollo abbinato al reggiseno e ispirato al disegno della farfalla sulla maglietta di Jolyne. Il completo è ulteriormente arricchito da una decorazione a forma di stella, ispirata alla voglia della famiglia Joestar.

I negozi Bradelis New York e Bandai Fashion Collection in Giappone vendono la lingerie in tre diversi colori: verde, arancione e nero. Ogni pezzo è venduto separatamente: reggiseno e girocollo costano 8.800 yen (poco più di 63 euro); gli slip e il reggicalze costano 4.400 yen (circa 32 euro) ciascuno. Per maggiori informazioni sulla lingerie di Jolyne Kujo e per poter visionare ulteriori immagini che mostrano il completo anche nei diversi colori, potete consultare direttamente il sito ufficiale di Bradelis New York, che trovate a questo indirizzo.